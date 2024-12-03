Подчиненная арестованного директора спортшколы в ХМАО пошла на сделку со следствием

Сотрудница спортшколы «Вымпел» в Мегионе, которая вместе с арестованным директором стала фигурантом уголовного дела, пошла на сделку со следствием. Она якобы рассказала о всех мошеннических схемах, о которых знала. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«В уголовном деле, кроме Андрея Перфецкого, есть еще один фигурант — это сотрудница, занимающаяся закупками. Она пошла на сотрудничество со следствием и всех сдала», — рассказал источник. Он добавил, что при обыске у нее нашли блокнот, в который женщина вела записи о незаконном обороте денег.
В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Перфецкого подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. На данный момент он находится под арестом. По версии следствия, он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы. Фактически ремонт не проводился, но Перфецкий подписал акты приемки работ.
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