Генсек НАТО Рютте призвал увеличить поставки Киеву наступательных вооружений

Страны Североатлантического альянса должны увеличить поставки Украине наступательных вооружений для изменения хода конфликта. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
«Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений», — заявил Рютте на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая проходила в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, глава НАТО упомянул о необходимости подготовки и возможного увеличения числа военнослужащих для отправки на фронт, что также является частью стратегии альянса по поддержке Украины.
Ранее Марк Рютте уже подчеркивал необходимость усиления военной поддержки Киеву от западных стран. Тогда он говорил о важности не только продолжения конфликта, но и о предоставлении Киеву такой военной помощи, которая может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Однако о какой конкретной составляющей этой помощи идет речь не было сказано.
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