Челябинский завод заменил импорт в буровых установках нефтяников своими компонентами

Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске заменил импортные цепи на буровых установках нефтяников своими изделиями. Как URA.RU пояснили в пресс-службе предприятия, производство запустили после анализа спроса российских компаний.
«У нефтяников много иностранного оборудования, обслуживание которого производители прекратили. При этом цепи являются расходным материалом, их регулярно требуется обновлять. Завод наладил выпуск, чтобы восполнить дефицит продукцией гарантированного качества», — заявили URA.RU в пресс-службе «Техтрона».
На предприятии в состоянии изготовить цепи любых вариантов в зависимости от количества звеньев, ширины башмака. Устанавливают различные типы шарниров и элементов замыкания. Параллельно освоили изготовление гусениц для импортных земснарядов.
Новая товарная линейка не потребовала набора персонала, зато пришлось наращивать парк станков. Он пополнился несколькими экземплярами с программным управлением. Под производство задействуют кузницу, которая открылась весной.
В июне на заводе запустили производство гусениц и цепей для экскаваторов китайского производства. Заказчиками стали компании из сферы дорожного строительства и нефтедобычи.
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