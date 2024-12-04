Путин заявил о новой страховке для россиян с 2025 года

04 декабря 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал новый вид страховки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин анонсировал новый способ страхования россиян, которая будет действовать со следующего года. Она направлена на тех, кто совмещает страхование и инвестирование. «С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование», — отметил Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Там же президент страны также высказался об уровне безработицы в стране. По словам главы, он чрезвычайно низкий, по сравнению со странами Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин анонсировал новый способ страхования россиян, которая будет действовать со следующего года. Она направлена на тех, кто совмещает страхование и инвестирование. «С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование», — отметил Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Там же президент страны также высказался об уровне безработицы в стране. По словам главы, он чрезвычайно низкий, по сравнению со странами Запада.