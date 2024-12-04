Путин заявил о новой страховке для россиян с 2025 года

Российский президент Владимир Путин анонсировал новый способ страхования россиян, которая будет действовать со следующего года. Она направлена на тех, кто совмещает страхование и инвестирование.
«С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование», — отметил Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Там же президент страны также высказался об уровне безработицы в стране. По словам главы, он чрезвычайно низкий, по сравнению со странами Запада.
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