Путин заявил о новой страховке для россиян с 2025 года

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин анонсировал новый вид страховки Фото:

Российский президент Владимир Путин анонсировал новый способ страхования россиян, которая будет действовать со следующего года. Она направлена на тех, кто совмещает страхование и инвестирование.

«С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование», — отметил Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Там же президент страны также высказался об уровне безработицы в стране. По словам главы, он чрезвычайно низкий, по сравнению со странами Запада.

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Российский президент Владимир Путин анонсировал новый способ страхования россиян, которая будет действовать со следующего года. Она направлена на тех, кто совмещает страхование и инвестирование. «С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование», — отметил Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Там же президент страны также высказался об уровне безработицы в стране. По словам главы, он чрезвычайно низкий, по сравнению со странами Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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