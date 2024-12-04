Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

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Путин заявил о низком уровне инфляции в регионах, где она была высокой
Путин заявил о низком уровне инфляции в регионах, где она была высокой Фото:

В России рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Он также отметил, что количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».  Ранее Путин заявлял, что уровень безработицы составляет 2,7%. Однако есть нехватка рабочей силы. 

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В России рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он также отметил, что количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».  Ранее Путин заявлял, что уровень безработицы составляет 2,7%. Однако есть нехватка рабочей силы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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