Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин заявил о низком уровне инфляции в регионах, где она была высокой
В России рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Он также отметил, что количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». Ранее Путин заявлял, что уровень безработицы составляет 2,7%. Однако есть нехватка рабочей силы.
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