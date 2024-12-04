Путин: Россия начнет использовать цифровой рубль с 2025 года

Президент России Владимир Путин объявил о введении цифрового рубля в бюджетные расчеты со следующего года. Об этом он сообщил на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года», — заявил Путин на выступлении. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Ранее в Центробанке заявили, что российские банки начнут работу с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Также этому могут обязать компании с выручкой более 30 млн рублей.
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