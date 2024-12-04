Путин: Россия начнет использовать цифровой рубль с 2025 года

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Цифровой рубль станет способом расчетов с 2025 года
Цифровой рубль станет способом расчетов с 2025 года Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о введении цифрового рубля в бюджетные расчеты со следующего года. Об этом он сообщил на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года», — заявил Путин на выступлении. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Ранее в Центробанке заявили, что российские банки начнут работу с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Также этому могут обязать компании с выручкой более 30 млн рублей.  

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Президент России Владимир Путин объявил о введении цифрового рубля в бюджетные расчеты со следующего года. Об этом он сообщил на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!». «Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года», — заявил Путин на выступлении. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Ранее в Центробанке заявили, что российские банки начнут работу с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Также этому могут  обязать компании с выручкой более 30 млн рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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