Путин: России отказали в использовании доллара

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Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара Фото:

Россия не была инициатором отказа от доллара. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Он добавил, что в этом виноваты те страны, которые отказали России в использовании американской валюты.  

«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — заявил Путин на форуме ВТБ «Форум зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США.

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Россия не была инициатором отказа от доллара. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Он добавил, что в этом виноваты те страны, которые отказали России в использовании американской валюты.   «Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — заявил Путин на форуме ВТБ «Форум зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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