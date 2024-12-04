Путин: России отказали в использовании доллара

Россия не была инициатором отказа от доллара. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Он добавил, что в этом виноваты те страны, которые отказали России в использовании американской валюты.
«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара», — заявил Путин на форуме ВТБ «Форум зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США.
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