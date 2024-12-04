Челябинский «Трактор» заблокировал перекупщиков билетов

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ХК Трактор - ХК Динамо. Челябинск, хк трактор
Болельщики челябинского «Трактора» в последние месяцы жаловались на невозможность купить билеты на игры Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем сайте заблокировал перекупщиков билетов на домашние игры. Об этом 4 декабря рассказали в пресс-службе клуба.

«Вернули то, что принадлежит ВАМ. Заблокировали перекупов, аннулировали билеты и выпустили в продажу для лучших болельщиков», — сообщает пресс-служба клуба в официальном telegram-канале.

Болельщики «Трактор» уже сейчас могут зайти на сайт и купить билеты на ближайший матч с екатеринбургским «Автомобилистом», заверили в клубе. Матч состоится завтра, 5 декабря. Для покупки билета необходимо ввести ID в качестве пароля.

Болельщики челябинского «Трактора» в последние месяцы жаловались на невозможность купить билеты на домашние игры. С их слов, билеты раскупались в первые минуты после старта продаж. «Борьба с перекупщиками ведется ежедневно. В клубе уже разработан и воплощен в жизнь цикл мер, которые усложнят жизнь недобросовестным продавцам», — комментировали тогда в пресс-службе клуба.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем сайте заблокировал перекупщиков билетов на домашние игры. Об этом 4 декабря рассказали в пресс-службе клуба. «Вернули то, что принадлежит ВАМ. Заблокировали перекупов, аннулировали билеты и выпустили в продажу для лучших болельщиков», — сообщает пресс-служба клуба в официальном telegram-канале. Болельщики «Трактор» уже сейчас могут зайти на сайт и купить билеты на ближайший матч с екатеринбургским «Автомобилистом», заверили в клубе. Матч состоится завтра, 5 декабря. Для покупки билета необходимо ввести ID в качестве пароля. Болельщики челябинского «Трактора» в последние месяцы жаловались на невозможность купить билеты на домашние игры. С их слов, билеты раскупались в первые минуты после старта продаж. «Борьба с перекупщиками ведется ежедневно. В клубе уже разработан и воплощен в жизнь цикл мер, которые усложнят жизнь недобросовестным продавцам», — комментировали тогда в пресс-службе клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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