Профессор Дизенген: генсек НАТО пытается отговорить Зеленского от переговоров

04 декабря 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Профессор Гленн Дизен считает, что генсек НАТО Марк Рютте (на фото) хочет убедить Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте об необходимости увеличении поставок Украине со стороны США и Запада в целом. Профессор подчеркнул, что таким образом альянс пытается убедить украинского лидера отказываться от любых потенциальных переговоров с Россией. «Почти три года НАТО выступает против дипломатии и выступает за активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы. Украинцы истощены и хотят мирных переговоров, оружия для поставок больше нет, и США дают заднюю. Тем не менее НАТО настаивает на продлении войны», — написал Гленн Дизен в соцсети X. Он подчеркнул, что своими словами Рютте хочет уговорить Зеленского отказываться от любых переговоров с РФ. Марк Рютте был избран генсеком НАТО, заменив Йенса Столтенберга. На своем посту новоизбранный генеральный секретарь уже неоднократно призывал Запад усилить меры военной поддержки Украины. Он также открыто выступал за отправку военных НАТО в зону украинского конфликта. Однако на фоне таких сообщений журналисты The Washington Post также писали, что Рютте, наоборот, собирается обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте об необходимости увеличении поставок Украине со стороны США и Запада в целом. Профессор подчеркнул, что таким образом альянс пытается убедить украинского лидера отказываться от любых потенциальных переговоров с Россией. «Почти три года НАТО выступает против дипломатии и выступает за активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы. Украинцы истощены и хотят мирных переговоров, оружия для поставок больше нет, и США дают заднюю. Тем не менее НАТО настаивает на продлении войны», — написал Гленн Дизен в соцсети X. Он подчеркнул, что своими словами Рютте хочет уговорить Зеленского отказываться от любых переговоров с РФ. Марк Рютте был избран генсеком НАТО, заменив Йенса Столтенберга. На своем посту новоизбранный генеральный секретарь уже неоднократно призывал Запад усилить меры военной поддержки Украины. Он также открыто выступал за отправку военных НАТО в зону украинского конфликта. Однако на фоне таких сообщений журналисты The Washington Post также писали, что Рютте, наоборот, собирается обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине.