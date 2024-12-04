Кадыров: дрон атаковал центр Грозного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров заявил, что ВСУ совершили ударили по Грозному, есть пострадавшие
Кадыров заявил, что ВСУ совершили ударили по Грозному, есть пострадавшие Фото:

Сегодня, 4 декабря, в центре Грозного произошла атака украинского беспилотника, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дрон ВСУ сегодня атаковал центр Грозного», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». По его словам, в результате удара пострадали мирные жители. Кроме того, дрон повредил крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Ранее местные жители уже сообщали о звуках взрыва в городе. В местном аэропорту этой ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 4 декабря, в центре Грозного произошла атака украинского беспилотника, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Дрон ВСУ сегодня атаковал центр Грозного», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». По его словам, в результате удара пострадали мирные жители. Кроме того, дрон повредил крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Ранее местные жители уже сообщали о звуках взрыва в городе. В местном аэропорту этой ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...