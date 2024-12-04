Кадыров: дрон атаковал центр Грозного

Сегодня, 4 декабря, в центре Грозного произошла атака украинского беспилотника, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Дрон ВСУ сегодня атаковал центр Грозного», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». По его словам, в результате удара пострадали мирные жители. Кроме того, дрон повредил крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
Ранее местные жители уже сообщали о звуках взрыва в городе. В местном аэропорту этой ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.