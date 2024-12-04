Глава Минфина рассказал о будущем курсе доллара

Силуанов надеется на возврат курса доллара на уровень ниже 100 рублей

04 декабря 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Силуанов надеется на укрепление рубля и стабилизацию курса Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Рубль стремительно падает Министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду на возвращение курса доллара к планируемым уровням в районе 96—97 рублей. Об этом он заявил в интервью РБК на форуме «Россия зовет!», который проходит 4—5 декабря. «Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — сказал Силуанов. По его словам, в федеральный бюджет на 2025 год был заложен более крепкий курс рубля, чем наблюдается сейчас. Российский рубль достиг новых минимальных значений по отношению к трем ключевым валютам с марта 2022 года. По данным Центрального банка России, 5 декабря официальный курс доллара США был зафиксирован на уровне 104,2361 рубля, европейского евро — на отметке 110,2041 рубля, а курс китайского юаня на бирже составил 14,2565 рубля. Определение курса валют Центральным банком осуществляется на основе анализа операций на внебиржевом межбанковском рынке, после того как в июне текущего года были приостановлены публичные торги валютами стран, введших санкции против Московской биржи. В своем выступлении 28 ноября на пресс-конференции после визита в Казахстан, президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и нет предпосылок для беспокойства, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду на возвращение курса доллара к планируемым уровням в районе 96—97 рублей. Об этом он заявил в интервью РБК на форуме «Россия зовет!», который проходит 4—5 декабря. «Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — сказал Силуанов. По его словам, в федеральный бюджет на 2025 год был заложен более крепкий курс рубля, чем наблюдается сейчас. Российский рубль достиг новых минимальных значений по отношению к трем ключевым валютам с марта 2022 года. По данным Центрального банка России, 5 декабря официальный курс доллара США был зафиксирован на уровне 104,2361 рубля, европейского евро — на отметке 110,2041 рубля, а курс китайского юаня на бирже составил 14,2565 рубля. Определение курса валют Центральным банком осуществляется на основе анализа операций на внебиржевом межбанковском рынке, после того как в июне текущего года были приостановлены публичные торги валютами стран, введших санкции против Московской биржи. В своем выступлении 28 ноября на пресс-конференции после визита в Казахстан, президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и нет предпосылок для беспокойства, напоминает RT.