Бастрыкин подключился к делу об угрозах охранника в ТЦ Нижневартовска

Конфликт между охранниками и группой подростков в одном из ТЦ Нижневартовска (ХМАО), сопровождавшийся рукоприкладством и угрозами, попал в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о ходе проверки, организованной в региональном Управлении ведомства.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях в отношении подростков в г. Нижневартовске. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в одном из торговых центров сотрудники службы охраны, оскорбили подростков, а также применили к ним физическую силу», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что причиной конфликта стала поданная ранее жалоба одного из юношей на вышеуказанных охранников. Среди работников ТЦ, один был неславянской внешности.
Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк» накануне. О случившимся правоохранители узнали в соцсети и начали проверку. Позднее против охранника было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Он отстранен от работы.
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