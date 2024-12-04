Бастрыкин подключился к делу об угрозах охранника в ТЦ Нижневартовска

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Бастрыкин ждет доклад от регионального СК о ходе проверки
Бастрыкин ждет доклад от регионального СК о ходе проверки Фото:

Конфликт между охранниками и группой подростков в одном из ТЦ Нижневартовска (ХМАО), сопровождавшийся рукоприкладством и угрозами, попал в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о ходе проверки, организованной в региональном Управлении ведомства.

«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях в отношении подростков в г. Нижневартовске. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в одном из торговых центров сотрудники службы охраны, оскорбили подростков, а также применили к ним физическую силу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной конфликта стала поданная ранее жалоба одного из юношей на вышеуказанных охранников. Среди работников ТЦ, один был неславянской внешности.

Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк» накануне. О случившимся правоохранители узнали в соцсети и начали проверку. Позднее против охранника было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Он отстранен от работы.

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Конфликт между охранниками и группой подростков в одном из ТЦ Нижневартовска (ХМАО), сопровождавшийся рукоприкладством и угрозами, попал в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о ходе проверки, организованной в региональном Управлении ведомства. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях в отношении подростков в г. Нижневартовске. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в одном из торговых центров сотрудники службы охраны, оскорбили подростков, а также применили к ним физическую силу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что причиной конфликта стала поданная ранее жалоба одного из юношей на вышеуказанных охранников. Среди работников ТЦ, один был неславянской внешности. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк» накануне. О случившимся правоохранители узнали в соцсети и начали проверку. Позднее против охранника было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Он отстранен от работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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