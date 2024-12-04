Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация

Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось недолго
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров заявил, что на фронте продолжаются перестрелки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что завершение специальной военной операции наступит в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [спецоперацию на Украине]. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров.

В дополнение к своему основному заявлению, Кадыров подчеркнул свое личное отношение к продолжению боевых действий. Он выразил желание продолжать военные операции до полного уничтожения противника, который, по его словам, представляет угрозу.

Россия обязана довести до конца задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, несмотря на противодействие со стороны Киева, заявляли в Кремле, передает RT. Там отметили, что действия Украины в Курской области лишь подтверждают ее истинные намерения, однако это не влияет на стратегические задачи, стоящие перед Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что завершение специальной военной операции наступит в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона. «Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [спецоперацию на Украине]. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров. В дополнение к своему основному заявлению, Кадыров подчеркнул свое личное отношение к продолжению боевых действий. Он выразил желание продолжать военные операции до полного уничтожения противника, который, по его словам, представляет угрозу. Россия обязана довести до конца задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, несмотря на противодействие со стороны Киева, заявляли в Кремле, передает RT. Там отметили, что действия Украины в Курской области лишь подтверждают ее истинные намерения, однако это не влияет на стратегические задачи, стоящие перед Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...