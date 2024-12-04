Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

05 декабря 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Глава Чечни упрекнул пленного боевика ВСУ в трусости Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому пленному боевику умереть героем, но тот отказался. Это предложение он сделал во время встречи с боевиками, которых перевезли в Грозный. Видео с мероприятия Кадыров опубликовал в telegram-канале. «Там война и ты же вышел убивать. Умрешь как герой?.. Нет, не хочешь? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает. На войне убивают и умирают. Он хочет убивать, а сам умереть не хочет», — заявил глава Чечни при общении с 12 украинскими пленными боевиками ВСУ. Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП и привез с собой украинских военнопленных и трофейную технику ВСУ. Четверо из боевиков оказались из полка националистов «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому пленному боевику умереть героем, но тот отказался. Это предложение он сделал во время встречи с боевиками, которых перевезли в Грозный. Видео с мероприятия Кадыров опубликовал в telegram-канале. «Там война и ты же вышел убивать. Умрешь как герой?.. Нет, не хочешь? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает. На войне убивают и умирают. Он хочет убивать, а сам умереть не хочет», — заявил глава Чечни при общении с 12 украинскими пленными боевиками ВСУ. Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП и привез с собой украинских военнопленных и трофейную технику ВСУ. Четверо из боевиков оказались из полка националистов «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пишет RT.