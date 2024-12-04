Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому пленному боевику умереть героем, но тот отказался. Это предложение он сделал во время встречи с боевиками, которых перевезли в Грозный. Видео с мероприятия Кадыров опубликовал в telegram-канале.
«Там война и ты же вышел убивать. Умрешь как герой?.. Нет, не хочешь? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает. На войне убивают и умирают. Он хочет убивать, а сам умереть не хочет», — заявил глава Чечни при общении с 12 украинскими пленными боевиками ВСУ.
Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП и привез с собой украинских военнопленных и трофейную технику ВСУ. Четверо из боевиков оказались из полка националистов «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пишет RT.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому пленному боевику умереть героем, но тот отказался. Это предложение он сделал во время встречи с боевиками, которых перевезли в Грозный. Видео с мероприятия Кадыров опубликовал в telegram-канале. «Там война и ты же вышел убивать. Умрешь как герой?.. Нет, не хочешь? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает. На войне убивают и умирают. Он хочет убивать, а сам умереть не хочет», — заявил глава Чечни при общении с 12 украинскими пленными боевиками ВСУ. Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП и привез с собой украинских военнопленных и трофейную технику ВСУ. Четверо из боевиков оказались из полка националистов «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), пишет RT.