Во Франции потребовали отставки Макрона

Пано призвала к отставке Макрона после вотума недоверия правительству

05 декабря 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Отставки Макрона потребовала лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Фото: Официальный сайт Европарламента Лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано призвала к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции после голосования, которое привело к отставке правительства. «Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов», — заявила Пано журналистам. Одновременно с требованием отставки Пано подчеркнула, что поддержка вотума недоверия правительству является показателем неудовлетворенности действующей политикой президента среди населения страны. Она также указала на высокий процент французов, поддерживающих идею отставки Макрона. Парламент Франции выразил недоверие премьер-министру Мишелю Барнье. Инициатива о вотуме недоверия была предложена левой партией «Непокорившаяся Франция» и нашла поддержку среди депутатов: за отставку проголосовали 331 из 577 народных избранников. В результате Мишель Барнье обязан покинуть свой пост, а действующее правительство страны уходит в отставку. Это первый случай применения вотума недоверия к правительству Франции с 1962 года. Правительство просуществовало всего 90 дней и стало самым короткоживущим в истории Пятой республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано призвала к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции после голосования, которое привело к отставке правительства. «Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов», — заявила Пано журналистам. Одновременно с требованием отставки Пано подчеркнула, что поддержка вотума недоверия правительству является показателем неудовлетворенности действующей политикой президента среди населения страны. Она также указала на высокий процент французов, поддерживающих идею отставки Макрона. Парламент Франции выразил недоверие премьер-министру Мишелю Барнье. Инициатива о вотуме недоверия была предложена левой партией «Непокорившаяся Франция» и нашла поддержку среди депутатов: за отставку проголосовали 331 из 577 народных избранников. В результате Мишель Барнье обязан покинуть свой пост, а действующее правительство страны уходит в отставку. Это первый случай применения вотума недоверия к правительству Франции с 1962 года. Правительство просуществовало всего 90 дней и стало самым короткоживущим в истории Пятой республики.