Кадыров предрек конец СВО: что известно о заморозке конфликта и переговорах в 2025 году

Кадыров: до окончания спецоперации осталось недолго

05 декабря 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Кадыров высказался о сроках завершения СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До окончания специальной военной операции на Украине осталось недолго, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа разработала три варианта планов окончания конфликта на Украине. Что известно о заморозке конфликта и переговорах — в материале URA.RU. Новость по теме Когда закончится СВО на Украине: мнение власти, переговоры, послабления Зеленского Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось недолго Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что завершение специальной военной операции на Украине произойдет в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона, где выразил уверенность в скором окончании боевых действий. «Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [спецоперацию на Украине]. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров. Кроме того, Рамзан Кадыров поделился своим личным мнением о продолжении военных действий. Он подчеркнул, что желает продолжать операции до полного уничтожения противника, который по-прежнему представляет собой угрозу. Кадыров допустил, что боевые действия после окончания СВО могут продолжиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле оценили перспективы и исключили заморозку Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вариант заморозки украинского конфликта по текущей линии боевого соприкосновения (ЛБС) неприемлем для РФ, напоминает MK.RU . В дополнение к этому, Песков упомянул, что условия для переговоров, озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года, все еще остаются актуальными. Эти условия должны быть учтены для возможности продвижения к решению конфликта. Песков заявил, что основная цель России в урегулировании украинского конфликта — обеспечение собственных интересов и достижение поставленных задач. Он прокомментировал возможность переговоров, о которых ранее упоминала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предполагая их проведение в 2025 году, передает телеканал 360. «Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы», — подчеркнул Песков. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три варианта мирного плана по Украине Переходная группа избранного президента США Дональда Трампа разработала три альтернативных пути завершения военного конфликта на Украине, в каждом из которых предусмотрены уступки со стороны Украины, включая территориальные концессии и отказ от планов на вступление в НАТО, сообщало агентство Reuters. Источники издания, близкие к советникам Трампа, подтверждают: «Хотя официальная рабочая группа по украинскому вопросу еще не создана, подготовка предложений и стратегий активно ведется». Основными разработчиками стратегий выступили специальный посланник по Украине Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший руководитель национальной разведки Ричард Гренелл, пишет «Царьград». Их предложения, как отмечается, включают значительные уступки со стороны Украины, что подчеркивает сложность и чувствительность предложенных путей решения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До окончания специальной военной операции на Украине осталось недолго, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа разработала три варианта планов окончания конфликта на Украине. Что известно о заморозке конфликта и переговорах — в материале URA.RU. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что завершение специальной военной операции на Украине произойдет в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона, где выразил уверенность в скором окончании боевых действий. «Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [спецоперацию на Украине]. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров. Кроме того, Рамзан Кадыров поделился своим личным мнением о продолжении военных действий. Он подчеркнул, что желает продолжать операции до полного уничтожения противника, который по-прежнему представляет собой угрозу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вариант заморозки украинского конфликта по текущей линии боевого соприкосновения (ЛБС) неприемлем для РФ, напоминает MK.RU. В дополнение к этому, Песков упомянул, что условия для переговоров, озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года, все еще остаются актуальными. Эти условия должны быть учтены для возможности продвижения к решению конфликта. Песков заявил, что основная цель России в урегулировании украинского конфликта — обеспечение собственных интересов и достижение поставленных задач. Он прокомментировал возможность переговоров, о которых ранее упоминала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предполагая их проведение в 2025 году, передает телеканал 360. «Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы», — подчеркнул Песков. Переходная группа избранного президента США Дональда Трампа разработала три альтернативных пути завершения военного конфликта на Украине, в каждом из которых предусмотрены уступки со стороны Украины, включая территориальные концессии и отказ от планов на вступление в НАТО, сообщало агентство Reuters. Источники издания, близкие к советникам Трампа, подтверждают: «Хотя официальная рабочая группа по украинскому вопросу еще не создана, подготовка предложений и стратегий активно ведется». Основными разработчиками стратегий выступили специальный посланник по Украине Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший руководитель национальной разведки Ричард Гренелл, пишет «Царьград». Их предложения, как отмечается, включают значительные уступки со стороны Украины, что подчеркивает сложность и чувствительность предложенных путей решения конфликта.