Сыну Кадырова передали орден героя Кавказской войны Беноевского

05 декабря 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Сын Кадырова также имеет звание Героя Чечни Фото: Роман Наумов © URA.RU Орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем во время Кавказской войны, передали на вечное хранение сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адаму. Решение было озвучено парламентом региона. «Передать начальнику службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики Кадырову Мохьмаду [Адаму] Рамзановичу орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны, на вечное хранение и ношение», — говорилось в тексте постановления. Церемония прошла во время встречи главы региона с жителями. Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем во время Кавказской войны, передали на вечное хранение сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адаму. Решение было озвучено парламентом региона. «Передать начальнику службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики Кадырову Мохьмаду [Адаму] Рамзановичу орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны, на вечное хранение и ношение», — говорилось в тексте постановления. Церемония прошла во время встречи главы региона с жителями. Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.