04 декабря 2024

Сыну Кадырова передали орден героя Кавказской войны Беноевского

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан, кадыров адам
Сын Кадырова также имеет звание Героя Чечни Фото:

Орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем во время Кавказской войны, передали на вечное хранение сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адаму. Решение было озвучено парламентом региона.

«Передать начальнику службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики Кадырову Мохьмаду [Адаму] Рамзановичу орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны, на вечное хранение и ношение», — говорилось в тексте постановления. Церемония прошла во время встречи главы региона с жителями.

Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.

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Орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем во время Кавказской войны, передали на вечное хранение сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адаму. Решение было озвучено парламентом региона. «Передать начальнику службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики Кадырову Мохьмаду [Адаму] Рамзановичу орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны, на вечное хранение и ношение», — говорилось в тексте постановления. Церемония прошла во время встречи главы региона с жителями. Адам Кадыров также имеет звание Героя Чечни. Это первая по значимости награда республики. О том, какие ордена и звания получил сын Рамзана Кадырова — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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