04 декабря 2024

Кардиоцентр Сургута получил оборудование с эксклюзивными функциями

Кадриоцентр Сургута получил мониторы для контроля жизненно важных показателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование поступило из Екатеринбурга
Оборудование поступило из Екатеринбурга Фото:

В окружной кардиологический центр Сургута (ХМАО) поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров. Об этом в соцсети сообщил депздрав Югры.

«Девять новых прикроватных мониторов имеют модуль неинвазивного определения параметров центральной гемодинамики. Теперь для контроля жизненно важных показателей пациента нет необходимости выполнять сложные манипуляции с внутривенной установкой дорогостоящих катетеров», — сообщается в telegram-канале окружного депздрава.

Также для круглосуточного наблюдения за тяжелыми пациентами установлена система централизованного мониторинга. Она передает жизненно важные показатели на центральную станцию. Оборудование поступило из Екатеринбурга (Свердловская область). Помимо этого, в отделении появились портативные мониторы для транспортировки пациентов внутри клиники. До конца 2024 года в медучреждение поступит новый аппарат ИВЛ и современные тележки для перевозки больных.

Врачи кардиоцентра ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Они также рекомендуют добавить в рацион яблоки, бананы и сухофрукты.

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В окружной кардиологический центр Сургута (ХМАО) поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров. Об этом в соцсети сообщил депздрав Югры. «Девять новых прикроватных мониторов имеют модуль неинвазивного определения параметров центральной гемодинамики. Теперь для контроля жизненно важных показателей пациента нет необходимости выполнять сложные манипуляции с внутривенной установкой дорогостоящих катетеров», — сообщается в telegram-канале окружного депздрава. Также для круглосуточного наблюдения за тяжелыми пациентами установлена система централизованного мониторинга. Она передает жизненно важные показатели на центральную станцию. Оборудование поступило из Екатеринбурга (Свердловская область). Помимо этого, в отделении появились портативные мониторы для транспортировки пациентов внутри клиники. До конца 2024 года в медучреждение поступит новый аппарат ИВЛ и современные тележки для перевозки больных. Врачи кардиоцентра ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Они также рекомендуют добавить в рацион яблоки, бананы и сухофрукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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