Кардиоцентр Сургута получил оборудование с эксклюзивными функциями

В окружной кардиологический центр Сургута (ХМАО) поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров. Об этом в соцсети сообщил депздрав Югры.
«Девять новых прикроватных мониторов имеют модуль неинвазивного определения параметров центральной гемодинамики. Теперь для контроля жизненно важных показателей пациента нет необходимости выполнять сложные манипуляции с внутривенной установкой дорогостоящих катетеров», — сообщается в telegram-канале окружного депздрава.
Также для круглосуточного наблюдения за тяжелыми пациентами установлена система централизованного мониторинга. Она передает жизненно важные показатели на центральную станцию. Оборудование поступило из Екатеринбурга (Свердловская область). Помимо этого, в отделении появились портативные мониторы для транспортировки пациентов внутри клиники. До конца 2024 года в медучреждение поступит новый аппарат ИВЛ и современные тележки для перевозки больных.
Врачи кардиоцентра ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Они также рекомендуют добавить в рацион яблоки, бананы и сухофрукты.
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