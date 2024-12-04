04 декабря 2024

Соратник Текслера попал в украинскую базу сайта «Миротворец». Скрин

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Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта
Украинским националистам не понравился Данилявичус на фоне карты России Фото:

Исполнительный директор Фонда поддержки спортивных и социальных инициатив Челябинской области Пятрас Данилявичус попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами. Руководитель НКО Данилявичус является соратником губернатора Алексея Текслера, с которым знаком еще по работе в Норильске.

«В ноябре российский спортивный функционер Данилявичус принимал участие в форуме „Экспо баскет“ в Челябинске. Спикером форума являлся президент федерации баскетбола ДНР Олег Головин», — сообщает «Миротворец» причину занесения челябинского руководителя НКО в свою базу.

Украинские националисты также обвинили Данилявичуса в покушении на территориальную целостность Украины. На конференции они увидели карту России, где были обозначены освобожденные в ходе СВО новые территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец» из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Она назвала базу данных «списком на уничтожение».

Украинские националисты опубликовали личный телефон и адрес проживания Данилявичуса
Украинские националисты опубликовали личный телефон и адрес проживания Данилявичуса

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Исполнительный директор Фонда поддержки спортивных и социальных инициатив Челябинской области Пятрас Данилявичус попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами. Руководитель НКО Данилявичус является соратником губернатора Алексея Текслера, с которым знаком еще по работе в Норильске. «В ноябре российский спортивный функционер Данилявичус принимал участие в форуме „Экспо баскет“ в Челябинске. Спикером форума являлся президент федерации баскетбола ДНР Олег Головин», — сообщает «Миротворец» причину занесения челябинского руководителя НКО в свою базу. Украинские националисты также обвинили Данилявичуса в покушении на территориальную целостность Украины. На конференции они увидели карту России, где были обозначены освобожденные в ходе СВО новые территории. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец» из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Она назвала базу данных «списком на уничтожение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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