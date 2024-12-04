Исполнительный директор Фонда поддержки спортивных и социальных инициатив Челябинской области Пятрас Данилявичус попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, считающихся на Украине врагами. Руководитель НКО Данилявичус является соратником губернатора Алексея Текслера, с которым знаком еще по работе в Норильске.
«В ноябре российский спортивный функционер Данилявичус принимал участие в форуме „Экспо баскет“ в Челябинске. Спикером форума являлся президент федерации баскетбола ДНР Олег Головин», — сообщает «Миротворец» причину занесения челябинского руководителя НКО в свою базу.
Украинские националисты также обвинили Данилявичуса в покушении на территориальную целостность Украины. На конференции они увидели карту России, где были обозначены освобожденные в ходе СВО новые территории.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец» из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Она назвала базу данных «списком на уничтожение».
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