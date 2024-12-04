Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

05 декабря 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Кадыров усомнился в том, что главы МВД и Следкома находятся на своих местах Фото: Роман Наумов © URA.RU Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что руководители Следственного комитета и МВД России, включая Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, не справляются со своими обязанностями. Он сделал это заявление в контексте уголовного дела против чеченского подростка Муслима Мурдиева, пишет РБК, ссылаясь на «Грозный-информ». «Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров. Уголовное дело против 14-летнего Муслима Мурдиева вызвало широкий резонанс. Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркивает, что в деле активно участвуют различные правозащитные организации, а также высокопоставленные официальные лица, включая его самого. Ранее Кадыров выразил мнение, что Бастрыкину необходимо проявлять особую осторожность при обсуждении темы терактов в Дагестане, а также в вопросах сопоставления терроризма с исламом. Он выразил надежду, что глава СКР больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что руководители Следственного комитета и МВД России, включая Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, не справляются со своими обязанностями. Он сделал это заявление в контексте уголовного дела против чеченского подростка Муслима Мурдиева, пишет РБК, ссылаясь на «Грозный-информ». «Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров. Уголовное дело против 14-летнего Муслима Мурдиева вызвало широкий резонанс. Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркивает, что в деле активно участвуют различные правозащитные организации, а также высокопоставленные официальные лица, включая его самого. Ранее Кадыров выразил мнение, что Бастрыкину необходимо проявлять особую осторожность при обсуждении темы терактов в Дагестане, а также в вопросах сопоставления терроризма с исламом. Он выразил надежду, что глава СКР больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.