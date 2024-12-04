Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что руководители Следственного комитета и МВД России, включая Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, не справляются со своими обязанностями. Он сделал это заявление в контексте уголовного дела против чеченского подростка Муслима Мурдиева, пишет РБК, ссылаясь на «Грозный-информ».
«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
Уголовное дело против 14-летнего Муслима Мурдиева вызвало широкий резонанс. Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркивает, что в деле активно участвуют различные правозащитные организации, а также высокопоставленные официальные лица, включая его самого.
Ранее Кадыров выразил мнение, что Бастрыкину необходимо проявлять особую осторожность при обсуждении темы терактов в Дагестане, а также в вопросах сопоставления терроризма с исламом. Он выразил надежду, что глава СКР больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.
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