04 декабря 2024

Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров усомнился в том, что главы МВД и Следкома находятся на своих местах Фото:

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что руководители Следственного комитета и МВД России, включая Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, не справляются со своими обязанностями. Он сделал это заявление в контексте уголовного дела против чеченского подростка Муслима Мурдиева, пишет РБК, ссылаясь на «Грозный-информ».

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Уголовное дело против 14-летнего Муслима Мурдиева вызвало широкий резонанс. Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркивает, что в деле активно участвуют различные правозащитные организации, а также высокопоставленные официальные лица, включая его самого.

Ранее Кадыров выразил мнение, что Бастрыкину необходимо проявлять особую осторожность при обсуждении темы терактов в Дагестане, а также в вопросах сопоставления терроризма с исламом. Он выразил надежду, что глава СКР больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.

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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что руководители Следственного комитета и МВД России, включая Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, не справляются со своими обязанностями. Он сделал это заявление в контексте уголовного дела против чеченского подростка Муслима Мурдиева, пишет РБК, ссылаясь на «Грозный-информ». «Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров. Уголовное дело против 14-летнего Муслима Мурдиева вызвало широкий резонанс. Подросток обвиняется в четырех эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркивает, что в деле активно участвуют различные правозащитные организации, а также высокопоставленные официальные лица, включая его самого. Ранее Кадыров выразил мнение, что Бастрыкину необходимо проявлять особую осторожность при обсуждении темы терактов в Дагестане, а также в вопросах сопоставления терроризма с исламом. Он выразил надежду, что глава СКР больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.
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