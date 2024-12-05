Казахстан и Южная Корея отменили переговоры министров обороны

05 декабря 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Астана информировала Сеул о своем решении не направлять делегацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Южная Корея ввела военное положение Запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны Южной Кореи и Казахстана были отменены. Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи. «Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения», — говорится в публикации Ренхап. По информации агентства, казахстанская сторона сообщила о необходимости отказа от планов визита их делегации в Сеул. Отмена встречи произошла после того, как стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с введением военного положения в Южной Корее. Это привело к необходимости пересмотра графиков и планов обеих стран. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого является «ликвидация сил, поддерживающих Северную Корею, и сохранение либерального конституционного строя». Оппозиция, полагая отсутствие достаточных оснований для такого шага, 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 6 или 7 декабря, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны Южной Кореи и Казахстана были отменены. Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи. «Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения», — говорится в публикации Ренхап. По информации агентства, казахстанская сторона сообщила о необходимости отказа от планов визита их делегации в Сеул. Отмена встречи произошла после того, как стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с введением военного положения в Южной Корее. Это привело к необходимости пересмотра графиков и планов обеих стран. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого является «ликвидация сил, поддерживающих Северную Корею, и сохранение либерального конституционного строя». Оппозиция, полагая отсутствие достаточных оснований для такого шага, 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 6 или 7 декабря, передает RT.