Казахстан и Южная Корея отменили переговоры министров обороны

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
Астана информировала Сеул о своем решении не направлять делегацию Фото:
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Южная Корея ввела военное положение

Запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны Южной Кореи и Казахстана были отменены. Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи.

«Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения», — говорится в публикации Ренхап. По информации агентства, казахстанская сторона сообщила о необходимости отказа от планов визита их делегации в Сеул.

Отмена встречи произошла после того, как стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с введением военного положения в Южной Корее. Это привело к необходимости пересмотра графиков и планов обеих стран.

В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого является «ликвидация сил, поддерживающих Северную Корею, и сохранение либерального конституционного строя». Оппозиция, полагая отсутствие достаточных оснований для такого шага, 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 6 или 7 декабря, передает RT.

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Запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны Южной Кореи и Казахстана были отменены. Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи. «Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения», — говорится в публикации Ренхап. По информации агентства, казахстанская сторона сообщила о необходимости отказа от планов визита их делегации в Сеул. Отмена встречи произошла после того, как стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с введением военного положения в Южной Корее. Это привело к необходимости пересмотра графиков и планов обеих стран. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого является «ликвидация сил, поддерживающих Северную Корею, и сохранение либерального конституционного строя». Оппозиция, полагая отсутствие достаточных оснований для такого шага, 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 6 или 7 декабря, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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