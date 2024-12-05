Президента Кореи выгоняют из правящей партии

Председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун потребовал от президента страны Юн Сок Еля выхода из партии. По его словам, такое требование связано с уменьшением популярности главы государства после ввода военного положения.
«Как председатель партии я еще раз требую выхода президента из нее», — заявил Хан Дон Хун, его слова передает южнокорейское агентство Yonhap. Председатель уточнил, что действия президента, как члена «Гражданской силы», вызывают споры в обществе, особенно после его недавних решений по введению военного положения в стране.
Хан подчеркнул, что его личный взгляд и взгляд народа сильно отличаются от представлений Юна об угрозе со стороны демократической партии «Тобуро», которая контролирует большинство в парламенте Южной Кореи. Такое заявление председатель сделал после личного разговора с президентом.
Военное положение в Южной Корее было введено 3 декабря 2024 года. По заявлению президента, он принял такое решение, чтобы «искоренить силы КНДР». Положение сохранилось даже после его отмены парламентом.
Корейцы начали активно скупать консервы и устанавливать Telegram для поддержания связи. По словам аналитиков, противостояние между президентом и парламентом достигло кризисной точки, что, в свою очередь, способствовало эскалации конфликта.
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