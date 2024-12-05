Спрогнозирован курс доллара и евро на предстоящей неделе

На предстоящей неделе доллар подешевеет — со 106 рублей (по состоянию на 5 декабря) он подешевеет до 102 рублей по курсу Центробанка (ЦБ). Также упадет и курс евро и юаня, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«Курсовая динамика на будущей неделе может быть разнонаправленной, но в целом мы ожидаем движения валют к более экономически обоснованным уровням <...> доллар — к 102 рублям», — отметил Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, евро со 112 приблизится к 107 рублям, а юань — к 14.
Эксперт обосновал свой вывод несколькими факторами. Во-первых, ЦБ приостановил покупки иностранной валюты до конца года, эта мера выполнена в рамках исполнения бюджетного правила. Во-вторых, отечественные копании адаптируются к санкциям, которые затрудняют трансграничные расчеты — формируются альтернативные каналы, и давление на рубль снижается. Однако значительного укрепления рубля не последует, сообщил Шепелев, поскольку на него воздействуют напряженная геополитика и увеличение бюджетных расходов и активности потребителей.
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