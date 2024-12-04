Вице-мэра из ХМАО уволят по утрате доверия и лишат муниципальной пенсии

Вице-мэру Мегиона Наталье Мартынюк не удалось отстоять свою муниципальную пенсию. Прокуратура ХМАО добилась в суде, чтобы ей изменили формулировку отставки с увольнения по собственному желанию на увольнение по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об изменении основания и формулировки увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Муж главной мегионской финансистки работал в подведе мэрии, и когда силовики начали проверять Мартынюк по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства, чиновница написала заявление об уходе. Глава городского депфина в первую очередь обеспечивала финансирование по муниципальным контрактам, которые заключал ее муж Владимир Мартынюк, будучи директором местного дворца искусств. При этом она достоверно знала, что в это же время оставались без оплаты просроченные платежи по договорам другие учреждения.
Отставка по утрате доверия лишит ее значительной части выплат, но пока у экс-замглавы есть шанс оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях. Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура инициировала проверку в отношении Мартынюк. Чиновница ушла на пенсию, однако ее заподозрили в коррупции, и надзорное ведомство подало в суд, не согласившись с формулировкой отставки.
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