Российские бойцы выбили противника с шахты в Дзержинске

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ВС РФ зачищают шахту «Центральная» в Торецке, ДНР
ВС РФ зачищают шахту «Центральная» в Торецке, ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ выбили украинские войска с позиций на шахте «Центральная» в Дзержинске (украинское название — Торецк, ДНР), идет дозачистка. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Сейчас идут штурмовые действия на самой шахте [в Дзержинске], с ряда позиций противник выбит, но пытается сопротивляться при помощи дронов», — отметили в силовых структурах в беседе с ТАСС. По их данным, в шахтных терриконах идет дозачистка. Этот район является одним из самых важных и укрепленных в городе.

Битва за Дзержинск начались 19 июня 2024 года. Через месяц ВС РФ начали штурм города с трех направлений. 

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ВС РФ выбили украинские войска с позиций на шахте «Центральная» в Дзержинске (украинское название — Торецк, ДНР), идет дозачистка. Об этом сообщили в силовых структурах. «Сейчас идут штурмовые действия на самой шахте [в Дзержинске], с ряда позиций противник выбит, но пытается сопротивляться при помощи дронов», — отметили в силовых структурах в беседе с ТАСС. По их данным, в шахтных терриконах идет дозачистка. Этот район является одним из самых важных и укрепленных в городе. Битва за Дзержинск начались 19 июня 2024 года. Через месяц ВС РФ начали штурм города с трех направлений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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