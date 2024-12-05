Российские бойцы выбили противника с шахты в Дзержинске

ВС РФ выбили украинские войска с позиций на шахте «Центральная» в Дзержинске (украинское название — Торецк, ДНР), идет дозачистка. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Сейчас идут штурмовые действия на самой шахте [в Дзержинске], с ряда позиций противник выбит, но пытается сопротивляться при помощи дронов», — отметили в силовых структурах в беседе с ТАСС. По их данным, в шахтных терриконах идет дозачистка. Этот район является одним из самых важных и укрепленных в городе.
Битва за Дзержинск начались 19 июня 2024 года. Через месяц ВС РФ начали штурм города с трех направлений.
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