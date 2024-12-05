Как вырастут пенсии в 2025 году

Депутат Госдумы Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всем пенсионерам будет обеспечен прожиточный минимум
Всем пенсионерам будет обеспечен прожиточный минимум Фото:

С 1 апреля 2025 года все пенсионные выплаты будут проиндексированы на 14,75%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что всем пенсионерам без исключения будет обеспечен прожиточный минимум в соответствующем субъекте проживания. 

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года будут проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих россиян. Такие выплаты будут повышены на 7,3%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 апреля 2025 года все пенсионные выплаты будут проиндексированы на 14,75%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что всем пенсионерам без исключения будет обеспечен прожиточный минимум в соответствующем субъекте проживания.  Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года будут проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих россиян. Такие выплаты будут повышены на 7,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...