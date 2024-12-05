Как вырастут пенсии в 2025 году

С 1 апреля 2025 года все пенсионные выплаты будут проиндексированы на 14,75%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что всем пенсионерам без исключения будет обеспечен прожиточный минимум в соответствующем субъекте проживания.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года будут проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих россиян. Такие выплаты будут повышены на 7,3%.
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