В России прогнозируют новое увеличение ключевой ставки

Экономист Клепач: ЦБ повысит ставку до 23% в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре Банк России может поднять ставку выше, чем на два процентных пункта
В декабре Банк России может поднять ставку выше, чем на два процентных пункта Фото:

Центробанк может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта или выше. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Ожидаю, что ее [ключевую ставку] повысят. Думаю, пока, скорее, на два процентных пункта. Но не исключаю, что и больше», — сообщил Андрей Клепач в беседе с ТАСС. По его словам, это произойдет на последнем в 2024 году заседании совета директоров по ставке. Также экономист отметил, что ставка может повыситься и в начале 2025 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на предстоящем заседании. При этом в октябре этого года она уже была повышена до 21%.

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Центробанк может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта или выше. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Ожидаю, что ее [ключевую ставку] повысят. Думаю, пока, скорее, на два процентных пункта. Но не исключаю, что и больше», — сообщил Андрей Клепач в беседе с ТАСС. По его словам, это произойдет на последнем в 2024 году заседании совета директоров по ставке. Также экономист отметил, что ставка может повыситься и в начале 2025 года. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на предстоящем заседании. При этом в октябре этого года она уже была повышена до 21%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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