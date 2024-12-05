В России прогнозируют новое увеличение ключевой ставки

Центробанк может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта или выше. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
«Ожидаю, что ее [ключевую ставку] повысят. Думаю, пока, скорее, на два процентных пункта. Но не исключаю, что и больше», — сообщил Андрей Клепач в беседе с ТАСС. По его словам, это произойдет на последнем в 2024 году заседании совета директоров по ставке. Также экономист отметил, что ставка может повыситься и в начале 2025 года.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на предстоящем заседании. При этом в октябре этого года она уже была повышена до 21%.
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