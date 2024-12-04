04 декабря 2024

В ХМАО Utair открывает прямые авиарейсы из опорного города Лукойла в Тюмень

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Utair открывает прямые рейсы из Когалыма в Тюмень
Utair открывает прямые рейсы из Когалыма в Тюмень Фото:

Из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева в своем telegram-канале.

«Авиакомпания Utair объявила о начале продаж билетов, они уже доступны для бронирования. Уважаемые когалымчане и тюменцы, первый рейс — 2 января 2025 г. и далее будет осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути — 2 часа 15 минут», — написала Лосева.

Об открытии авиарейсов между Когалымом и Тюменью югорчане просили губернатора ХМАО Руслана Кухарука во время летней встречи. Также агентство ранее писало, что в новогодние каникулы РЖД запустит дополнительные поезда из Югры в Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

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Из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева в своем telegram-канале. «Авиакомпания Utair объявила о начале продаж билетов, они уже доступны для бронирования. Уважаемые когалымчане и тюменцы, первый рейс — 2 января 2025 г. и далее будет осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути — 2 часа 15 минут», — написала Лосева. Об открытии авиарейсов между Когалымом и Тюменью югорчане просили губернатора ХМАО Руслана Кухарука во время летней встречи. Также агентство ранее писало, что в новогодние каникулы РЖД запустит дополнительные поезда из Югры в Екатеринбург, Пермь и Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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