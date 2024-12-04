В ХМАО Utair открывает прямые авиарейсы из опорного города Лукойла в Тюмень

Из Когалыма (ХМАО) со 2 января 2025 года будут исполняться прямые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень и Тюмень — Когалым. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева в своем telegram-канале.
«Авиакомпания Utair объявила о начале продаж билетов, они уже доступны для бронирования. Уважаемые когалымчане и тюменцы, первый рейс — 2 января 2025 г. и далее будет осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути — 2 часа 15 минут», — написала Лосева.
Об открытии авиарейсов между Когалымом и Тюменью югорчане просили губернатора ХМАО Руслана Кухарука во время летней встречи. Также агентство ранее писало, что в новогодние каникулы РЖД запустит дополнительные поезда из Югры в Екатеринбург, Пермь и Челябинск.
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