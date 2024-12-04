04 декабря 2024

В Тюмени одобрили проект развязки через железную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога соединит Дом Обороны и Маяк
Дорога соединит Дом Обороны и Маяк Фото:

В Тюмени госэкспертиза одобрила проект развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Такая информация указана на портале единого государственного реестра заключений.

«Строительство транспортной развязки через железную дорогу „Москва-Владивосток“ в створе улицы Аккумуляторная. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано в документе.

Новая развязка соединит два микрорайона — Маяк и Дом Обороны. Для возведения объекта изымали земельный участок и магазин. Построить объект планируют в 2026 году.

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В Тюмени госэкспертиза одобрила проект развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Такая информация указана на портале единого государственного реестра заключений. «Строительство транспортной развязки через железную дорогу „Москва-Владивосток“ в створе улицы Аккумуляторная. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано в документе. Новая развязка соединит два микрорайона — Маяк и Дом Обороны. Для возведения объекта изымали земельный участок и магазин. Построить объект планируют в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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