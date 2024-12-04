В Тюмени одобрили проект развязки через железную дорогу

В Тюмени госэкспертиза одобрила проект развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Такая информация указана на портале единого государственного реестра заключений.
«Строительство транспортной развязки через железную дорогу „Москва-Владивосток“ в створе улицы Аккумуляторная. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано в документе.
Новая развязка соединит два микрорайона — Маяк и Дом Обороны. Для возведения объекта изымали земельный участок и магазин. Построить объект планируют в 2026 году.
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