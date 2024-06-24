Строительство развязки планируют завершить к 2026 году
В Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году. Об этом рассказали в городской администрации.
«Строительство развязки через железную дорогу Москва — Владивосток в створе улицы Аккумуляторная запланировано до конца 2026 года», — сообщили в мэрии. Ранее власти начали изымать участки для строительства дороги.
Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны. Для возведения объекта изымают земельный участок и магазин на улице Аккумуляторной.
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