24 июня 2024

В Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу

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Строительство развязки планируют завершить к 2026 году
Строительство развязки планируют завершить к 2026 году Фото:

В Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году. Об этом рассказали в городской администрации.

«Строительство развязки через железную дорогу Москва — Владивосток в створе улицы Аккумуляторная запланировано до конца 2026 года», — сообщили в мэрии. Ранее власти начали изымать участки для строительства дороги. 

Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны. Для возведения объекта изымают земельный участок и магазин на улице Аккумуляторной. 

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В Тюмени в районе Маяка построят развязку через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Новый мост появится к 2026 году. Об этом рассказали в городской администрации. «Строительство развязки через железную дорогу Москва — Владивосток в створе улицы Аккумуляторная запланировано до конца 2026 года», — сообщили в мэрии. Ранее власти начали изымать участки для строительства дороги.  Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны. Для возведения объекта изымают земельный участок и магазин на улице Аккумуляторной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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