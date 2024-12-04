Челябинский актер Робак стал номинантом премии «Белый слон» за лучшую роль

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, стал номинантом кинопремии «Белый слон» с фильмом «Вечная зима» за лучшую мужскую роль. Как уточняют на сайте «Кино-театр.ру», кинокартина «Вечная зима», снятая в Магнитогорске (Челябинская область) поборется за звание лучшего проекта.
«Объявлен шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов „Белый слон“ за 2024 год. За звание лучшего фильма поборются картины „Вечная зима“ Николая Ларионова, „Воздух“ Алексея Германа-младшего и другие. Лучшим актером могут назвать, Макара Хлебникова („Кончится лето“), Александра Робака („Вечная зима“) и других», — сообщается на сайте.
В список номинантов конкурса включены 25 игровых фильмов, семь документальных проектов, а также по шесть сериалов и анимационных фильмов, дебютировавших в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября. Процесс голосования членами экспертного совета будет проходить до 19 января. Имена победителей будут объявлены в конце января.
Фильм с Александром Робаком «Вечная зима» снимали в Магнитогорске в 2023 году. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок. После премьеры трейлера стало известно, что кинокартину покажут на зарубежных кинофестивалях.
Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» основана в 1998 году. До 2005 года она вручалась под названием «Золотой овен». Сама премия присуждается по 19 номинациям.
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