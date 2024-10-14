Фильм с челябинским актером Робаком представят на кинофестивале в Америке

Фильм «Вечная зима» с актером Александром Робакои из Златоуста (Челябинская область) в главной роли покажут на кинофестивале Mostra, который пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) с 17 по 30 октября. Об этом сообщают в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип».
«Фильм Николая Ларионова „Вечная“ зима вошел в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-ого Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, известного как Mostra. Это один из крупнейших и престижных киносмотров в Латинской Америке, он пройдет с 17 по 30 октября. Международная премьера фильма состоится в рамках основной конкурсной программы фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле», — сообщили в пресс-службе.
Режиссер Николай Ларионов поделился переживаниями о том, как зрители в Бразилии воспримут российскую зимнюю историю и тронет ли она их сердца. Ларионов также отметил, что зарубежные критики неожиданно быстро включили «Вечную зиму» в свою конкурсную программу.
«Кинофестиваль в Сан-Паулу достаточно рано взял наш фильм в программу. Мы с командой шутили, что, видимо, на бразильских отборщиков произвели впечатление сцены зимнего футбола. А если серьезно, то, конечно, весьма почетно оказаться в пуле первых режиссерских работ со всего мира — в конкурсе с нами, например, „Апрель“ Деа Кулумбегашвили после награды в Венеции, сразу несколько фильмов из каннской „Недели критики“, участники и победители кинофестивалей в Берлине, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Локарно и другие», — передает кинокомпания слова автора фильма.
Фильм с Робаком покажут на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле. В его конкурсной программе помимо российского кино, еще десять зарубежных участников. Также начале октября был опубликован финальный трейлер фильма «Вечная зима», который снимали в Магнитогорске Челябинской области. Сами съемки проходили в 2023 году. Тогда был объявлен кастинг желающих принять участие в эпизодических сценах. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.
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