ВТБ избавляется от прибыльного актива

ВТБ планирует продать железнодорожного оператора Первую грузовую компанию (ПГК) до конца 2024 года. Об этом заявил глава банка Андрей Костин во время форума «Россия зовет!». Согласно данным на официальном сайте ПГК, компания занимает лидирующие позиции на российском рынке железнодорожных грузоперевозок и располагает собственным парком вагонов.
«В этом году (ВТБ планирует сделку по продаже ПГК — прим.ред. URA.RU). Обязательно. До конца года выйдем, да. Кому (банк продаст актив — прим.ред. URA.RU) — пока не могу сказать», — подчеркнул Костин. Его слова передает РБК.
ПГК является крупнейшим игроком на рынке железнодорожных грузовых перевозок, как отмечено в рейтинге Infoline Rail Russia Top аналитического агентства «INFOline-Аналитика». В первом квартале текущего года парк компании оценивался в 93,5 тысячи вагонов, при этом основная его доля приходится на полувагоны. В 2023 году доходы ПГК, согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выросли на 10,7% и достигли отметки в 117 миллиардов рублей. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 5,2%, составив 36,4 миллиарда рублей.
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