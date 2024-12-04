Какой будет зима в Свердловской области

Зима в Свердловской области ожидается теплой и малоснежной

05 декабря 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Уральцам будет тепло, но снега не хватит Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Зима в Свердловской области ожидается теплее нормы, при этом снега может выпасть меньше привычных значений. Предварительным прогнозом на ближайшие три месяца c URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зима будет теплее чем обычно, температура будет превышать норму. Конечно, во второй половине декабря и в январе такого тепла, как сейчас, не будет, столбик термометра опустится ближе к норме. В ближайший период ночью может быть -10…15, местами до 20 градусов мороза, днем -6…11. Числа с 12 декабря температура снова будет повыше. Но все температурные колебания будут проходить на повышенном фоне температуры», — объяснила Шепоренко, сославшись на данные сразу нескольких НИИ Росгидромета. При этом снега в регионе может выпасть меньше нормы. «С осадками не очень хорошо, они будут выпадать не очень равномерно. Пока снега в больших объемах не видно, ориентировочно, он пойдет во второй половине декабря», — добавила синоптик и подчеркнула, что прогноз является предварительным. О теплой зиме сообщалось и ранее. Самым теплым из зимних месяцев ожидается декабрь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зима в Свердловской области ожидается теплее нормы, при этом снега может выпасть меньше привычных значений. Предварительным прогнозом на ближайшие три месяца c URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зима будет теплее чем обычно, температура будет превышать норму. Конечно, во второй половине декабря и в январе такого тепла, как сейчас, не будет, столбик термометра опустится ближе к норме. В ближайший период ночью может быть -10…15, местами до 20 градусов мороза, днем -6…11. Числа с 12 декабря температура снова будет повыше. Но все температурные колебания будут проходить на повышенном фоне температуры», — объяснила Шепоренко, сославшись на данные сразу нескольких НИИ Росгидромета. При этом снега в регионе может выпасть меньше нормы. «С осадками не очень хорошо, они будут выпадать не очень равномерно. Пока снега в больших объемах не видно, ориентировочно, он пойдет во второй половине декабря», — добавила синоптик и подчеркнула, что прогноз является предварительным. О теплой зиме сообщалось и ранее. Самым теплым из зимних месяцев ожидается декабрь.