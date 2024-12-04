04 декабря 2024

Какой будет зима в Свердловской области

Зима в Свердловской области ожидается теплой и малоснежной
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральцам будет тепло, но снега не хватит Фото:

Зима в Свердловской области ожидается теплее нормы, при этом снега может выпасть меньше привычных значений. Предварительным прогнозом на ближайшие три месяца c URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Зима будет теплее чем обычно, температура будет превышать норму. Конечно, во второй половине декабря и в январе такого тепла, как сейчас, не будет, столбик термометра опустится ближе к норме. В ближайший период ночью может быть -10…15, местами до 20 градусов мороза, днем -6…11. Числа с 12 декабря температура снова будет повыше. Но все температурные колебания будут проходить на повышенном фоне температуры», — объяснила Шепоренко, сославшись на данные сразу нескольких НИИ Росгидромета.

При этом снега в регионе может выпасть меньше нормы. «С осадками не очень хорошо, они будут выпадать не очень равномерно. Пока снега в больших объемах не видно, ориентировочно, он пойдет во второй половине декабря», — добавила синоптик и подчеркнула, что прогноз является предварительным. О теплой зиме сообщалось и ранее. Самым теплым из зимних месяцев ожидается декабрь.

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Зима в Свердловской области ожидается теплее нормы, при этом снега может выпасть меньше привычных значений. Предварительным прогнозом на ближайшие три месяца c URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зима будет теплее чем обычно, температура будет превышать норму. Конечно, во второй половине декабря и в январе такого тепла, как сейчас, не будет, столбик термометра опустится ближе к норме. В ближайший период ночью может быть -10…15, местами до 20 градусов мороза, днем -6…11. Числа с 12 декабря температура снова будет повыше. Но все температурные колебания будут проходить на повышенном фоне температуры», — объяснила Шепоренко, сославшись на данные сразу нескольких НИИ Росгидромета. При этом снега в регионе может выпасть меньше нормы. «С осадками не очень хорошо, они будут выпадать не очень равномерно. Пока снега в больших объемах не видно, ориентировочно, он пойдет во второй половине декабря», — добавила синоптик и подчеркнула, что прогноз является предварительным. О теплой зиме сообщалось и ранее. Самым теплым из зимних месяцев ожидается декабрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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