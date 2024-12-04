04 декабря 2024

Риелторы назвали районы Ханты-Мансийска, где чаще всего продают квартиры

Жители Ханты-Мансийска распродают квартиры в Центральном районе
© Служба новостей «URA.RU»
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«Вторичку» в Ханты-Мансийске чаще продают в Центральном районе
«Вторичку» в Ханты-Мансийске чаще продают в Центральном районе Фото:

Чаще всего квартиры в Ханты-Мансийске в середине осени продавались в Центральном районе, на который приходится более 30% объектов от общего объема местного рынка. Также среди популярных локаций оказались Гидронамыв и Нагорный, сообщают риелторы компании «Этажи».

«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Центральный — 193 объекта (33,62%), Гидронамыв — 156 объектов (27,18%), Нагорный — 115 объектов (20,03%)», — говорится в исследовании. На Учхоз тем временем приходится около 5% здешней «вторички», а в Самарово — примерно 4,8%.

Меньше всего жилья продают в районах ЦРМ и Долине роз. Здесь выставлено лишь 3,6% и 2,2% объектов соответственно.

Преимущественно жители Ханты-Мансийска продают однокомнатные квартиры и «двушки». Их доля на вторичном рынке составляет почти по 40%. Следом идут «трешки» (около 20%).

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают вторичную недвижимость со скидками. Югорчане стали охотнее торговаться с реальными покупателями, чтобы побыстрее продать жилье.

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Чаще всего квартиры в Ханты-Мансийске в середине осени продавались в Центральном районе, на который приходится более 30% объектов от общего объема местного рынка. Также среди популярных локаций оказались Гидронамыв и Нагорный, сообщают риелторы компании «Этажи». «Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Центральный — 193 объекта (33,62%), Гидронамыв — 156 объектов (27,18%), Нагорный — 115 объектов (20,03%)», — говорится в исследовании. На Учхоз тем временем приходится около 5% здешней «вторички», а в Самарово — примерно 4,8%. Меньше всего жилья продают в районах ЦРМ и Долине роз. Здесь выставлено лишь 3,6% и 2,2% объектов соответственно. Преимущественно жители Ханты-Мансийска продают однокомнатные квартиры и «двушки». Их доля на вторичном рынке составляет почти по 40%. Следом идут «трешки» (около 20%). Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают вторичную недвижимость со скидками. Югорчане стали охотнее торговаться с реальными покупателями, чтобы побыстрее продать жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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