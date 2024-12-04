Риелторы назвали районы Ханты-Мансийска, где чаще всего продают квартиры

Чаще всего квартиры в Ханты-Мансийске в середине осени продавались в Центральном районе, на который приходится более 30% объектов от общего объема местного рынка. Также среди популярных локаций оказались Гидронамыв и Нагорный, сообщают риелторы компании «Этажи».
«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Центральный — 193 объекта (33,62%), Гидронамыв — 156 объектов (27,18%), Нагорный — 115 объектов (20,03%)», — говорится в исследовании. На Учхоз тем временем приходится около 5% здешней «вторички», а в Самарово — примерно 4,8%.
Меньше всего жилья продают в районах ЦРМ и Долине роз. Здесь выставлено лишь 3,6% и 2,2% объектов соответственно.
Преимущественно жители Ханты-Мансийска продают однокомнатные квартиры и «двушки». Их доля на вторичном рынке составляет почти по 40%. Следом идут «трешки» (около 20%).
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают вторичную недвижимость со скидками. Югорчане стали охотнее торговаться с реальными покупателями, чтобы побыстрее продать жилье.
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