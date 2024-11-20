Жители ХМАО пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре

Посетители фитнес-центра «Fitness Plaza» на улице Профсоюзов в Сургуте пожаловались на условия спортивного зала, в котором проводятся тренировки. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц спорт-клуба на правах анонимности.
«Полы настолько холодные, что просто невозможно выполнять какие-то упражнения на коврике. А когда лежишь на спине — открывается прекрасный вид на потолок, который буквально весь в отвратительных желтых подтеках. Обидно, что за такие деньги, мы получаем такие условия», — поделилась девушка.
Посетительница добавила, что неоднократно интересовалась у персонала, почему в зале так холодно и просила исправить ситуацию. Во время одной из тренировок девушка не смогла выдержать окружающей обстановки и ушла.
В фитнес-центре пояснили, что в зависимости от температурного режима на улице теплоснабжающая организация регулирует отопление, но при необходимости сотрудники включают обогреватели. «Мы примем жалобы к сведению и постараемся сделать среду более комфортной. По поводу потолка — постараемся решить эту проблему в ближайшее время», — добавили в центре.
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