20 ноября 2024

Жители ХМАО пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре

Сургутяне пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители фитнес-центра пожаловались на ледяной пол и протекший потолок
Посетители фитнес-центра пожаловались на ледяной пол и протекший потолок Фото:

Посетители фитнес-центра «Fitness Plaza» на улице Профсоюзов в Сургуте пожаловались на условия спортивного зала, в котором проводятся тренировки. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц спорт-клуба на правах анонимности.

«Полы настолько холодные, что просто невозможно выполнять какие-то упражнения на коврике. А когда лежишь на спине — открывается прекрасный вид на потолок, который буквально весь в отвратительных желтых подтеках. Обидно, что за такие деньги, мы получаем такие условия», — поделилась девушка.

Посетительница добавила, что неоднократно интересовалась у персонала, почему в зале так холодно и просила исправить ситуацию. Во время одной из тренировок девушка не смогла выдержать окружающей обстановки и ушла.

В фитнес-центре пояснили, что в зависимости от температурного режима на улице теплоснабжающая организация регулирует отопление, но при необходимости сотрудники включают обогреватели. «Мы примем жалобы к сведению и постараемся сделать среду более комфортной. По поводу потолка — постараемся решить эту проблему в ближайшее время», — добавили в центре.

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Посетители фитнес-центра «Fitness Plaza» на улице Профсоюзов в Сургуте пожаловались на условия спортивного зала, в котором проводятся тренировки. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц спорт-клуба на правах анонимности. «Полы настолько холодные, что просто невозможно выполнять какие-то упражнения на коврике. А когда лежишь на спине — открывается прекрасный вид на потолок, который буквально весь в отвратительных желтых подтеках. Обидно, что за такие деньги, мы получаем такие условия», — поделилась девушка. Посетительница добавила, что неоднократно интересовалась у персонала, почему в зале так холодно и просила исправить ситуацию. Во время одной из тренировок девушка не смогла выдержать окружающей обстановки и ушла. В фитнес-центре пояснили, что в зависимости от температурного режима на улице теплоснабжающая организация регулирует отопление, но при необходимости сотрудники включают обогреватели. «Мы примем жалобы к сведению и постараемся сделать среду более комфортной. По поводу потолка — постараемся решить эту проблему в ближайшее время», — добавили в центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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