Сечин заявил, что мир возвращается к углю

Глава «Роснефти» Сечин: в мире начинается новая угольная эра
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что опытные инвесторы переходят к углю
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что опытные инвесторы переходят к углю Фото:

В мире наступает новая угольная эра, инвесторы возвращаются к углю. Об этом заявил  ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сообщил Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он привел в пример горнодобывающую компанию GlenCore, которая в последние два года получила половину операционного дохода от продажи угля.

Другие заявления Сечина на форуме:

  • Россия и ее партнеры, часто жертвуя собственными интересами, внесли главный вклад в стабилизацию рынка энергетики в последние десять лет;
  • Спрос на нефть будет расти, к 2050 году он может увеличиться на 20%;
  • Чтобы довести уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины показателя «золотого миллиарда», следует увеличить добычу нефти вдвое;
  • При этом «зеленые» компании и «зеленая» повестка неэффективны и не привлекают капитал;
  • Заявленные на Западе цели о климатической повестке нереализуемы — для их достижения потребуется вдвое увеличить количество электромобилей;
  • США потеряли лидерство во всех ключевых отраслях — мировой торговле, технологиях, промышленности, финансах;
  • Применение Штатами доллара в качестве санкционного орудия было ошибкой;
  • Штаты не смогут сократить госдолг с помощью рынка, не применив силовые методы, а лозунг «Сделаем Америку снова великой!» будет воплощен за счет других стран.

Веронский экономический форум открывается 5 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). Его темой стала «Новая архитектура сотрудничества для новой экономики». В нем примут участие: представители правительства и предприниматели из РФ, ОАЭ, Италии и других государств. Несмотря на санкции, на площадке регулярно работают российские и белорусские представители.

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В мире наступает новая угольная эра, инвесторы возвращаются к углю. Об этом заявил  ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин.  «Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сообщил Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он привел в пример горнодобывающую компанию GlenCore, которая в последние два года получила половину операционного дохода от продажи угля. Другие заявления Сечина на форуме: Веронский экономический форум открывается 5 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). Его темой стала «Новая архитектура сотрудничества для новой экономики». В нем примут участие: представители правительства и предприниматели из РФ, ОАЭ, Италии и других государств. Несмотря на санкции, на площадке регулярно работают российские и белорусские представители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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