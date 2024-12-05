Сечин заявил, что мир возвращается к углю

В мире наступает новая угольная эра, инвесторы возвращаются к углю. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сообщил Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он привел в пример горнодобывающую компанию GlenCore, которая в последние два года получила половину операционного дохода от продажи угля.
Другие заявления Сечина на форуме:
- Россия и ее партнеры, часто жертвуя собственными интересами, внесли главный вклад в стабилизацию рынка энергетики в последние десять лет;
- Спрос на нефть будет расти, к 2050 году он может увеличиться на 20%;
- Чтобы довести уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины показателя «золотого миллиарда», следует увеличить добычу нефти вдвое;
- При этом «зеленые» компании и «зеленая» повестка неэффективны и не привлекают капитал;
- Заявленные на Западе цели о климатической повестке нереализуемы — для их достижения потребуется вдвое увеличить количество электромобилей;
- США потеряли лидерство во всех ключевых отраслях — мировой торговле, технологиях, промышленности, финансах;
- Применение Штатами доллара в качестве санкционного орудия было ошибкой;
- Штаты не смогут сократить госдолг с помощью рынка, не применив силовые методы, а лозунг «Сделаем Америку снова великой!» будет воплощен за счет других стран.
Веронский экономический форум открывается 5 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). Его темой стала «Новая архитектура сотрудничества для новой экономики». В нем примут участие: представители правительства и предприниматели из РФ, ОАЭ, Италии и других государств. Несмотря на санкции, на площадке регулярно работают российские и белорусские представители.
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