04 декабря 2024

ОМОН нагрянул с рейдом на крупный продуктовый рынок Сургута. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОМОН проверяет соблюдение миграционного законодательства на крупном продуктовом рынке Сургута
ОМОН проверяет соблюдение миграционного законодательства на крупном продуктовом рынке Сургута Фото:

Сотрудники ОМОН нагрянули на крупный продуктовый рынок Сургута (ХМАО) Аскания. Полицейские проверяют соблюдение миграционного законодательства среди рабочих, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции работают на рынке Аскания. Проводится проверка соблюдения миграционного законодательства», — сообщили агентству в полиции.

Силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства на крупном рынке Сургута
Силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства на крупном рынке Сургута
Фото:

Ранее силовики опубликовали кадры операции по задержанию сотрудников учебного центра для мигрантов в Ханты-Мансийске. В учреждении иностранцам продавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности.

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Сотрудники ОМОН нагрянули на крупный продуктовый рынок Сургута (ХМАО) Аскания. Полицейские проверяют соблюдение миграционного законодательства среди рабочих, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. «Сотрудники полиции работают на рынке Аскания. Проводится проверка соблюдения миграционного законодательства», — сообщили агентству в полиции. Ранее силовики опубликовали кадры операции по задержанию сотрудников учебного центра для мигрантов в Ханты-Мансийске. В учреждении иностранцам продавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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