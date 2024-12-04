ОМОН проверяет соблюдение миграционного законодательства на крупном продуктовом рынке Сургута
Сотрудники ОМОН нагрянули на крупный продуктовый рынок Сургута (ХМАО) Аскания. Полицейские проверяют соблюдение миграционного законодательства среди рабочих, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники полиции работают на рынке Аскания. Проводится проверка соблюдения миграционного законодательства», — сообщили агентству в полиции.
Силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства на крупном рынке Сургута
Ранее силовики опубликовали кадры операции по задержанию сотрудников учебного центра для мигрантов в Ханты-Мансийске. В учреждении иностранцам продавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности.
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