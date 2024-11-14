Полицейские опубликовали видео операции по задержанию сотрудников учебного центра в Ханты-Мансийске. Сотрудники учреждения продавали мигрантам фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности.
«Мои коллеги из УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре установили, что местный учебный центр с помощью нанятой работницы одного из вузов проводил фиктивное тестирование иностранцев. При этом проверка знаний не осуществлялась», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. К публикации прикреплена оперативная съемка с места задержания.
Фиктивное тестирование проводили за сумму в размере от пяти до восьми тысяч рублей. В результате около 250 иностранцев незаконно легализовались на территории страны.
Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело на сотрудников этого учебного центра. Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана и жительница Ханты-Мансийска.
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