Силовики опубликовали кадры облавы на учебный центр для мигрантов в ХМАО. Видео

Полиция показала операцию по задержанию в учебном центре Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики накрыли учебный центр для мигрантов в Ханты-Мансийске
Силовики накрыли учебный центр для мигрантов в Ханты-Мансийске Фото:

Полицейские опубликовали видео операции по задержанию сотрудников учебного центра в Ханты-Мансийске. Сотрудники учреждения продавали мигрантам фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности.

«Мои коллеги из УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре установили, что местный учебный центр с помощью нанятой работницы одного из вузов проводил фиктивное тестирование иностранцев. При этом проверка знаний не осуществлялась», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. К публикации прикреплена оперативная съемка с места задержания.

Фиктивное тестирование проводили за сумму в размере от пяти до восьми тысяч рублей. В результате около 250 иностранцев незаконно легализовались на территории страны.

Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело на сотрудников этого учебного центра. Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана и жительница Ханты-Мансийска.

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Полицейские опубликовали видео операции по задержанию сотрудников учебного центра в Ханты-Мансийске. Сотрудники учреждения продавали мигрантам фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ государственности. «Мои коллеги из УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре установили, что местный учебный центр с помощью нанятой работницы одного из вузов проводил фиктивное тестирование иностранцев. При этом проверка знаний не осуществлялась», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. К публикации прикреплена оперативная съемка с места задержания. Фиктивное тестирование проводили за сумму в размере от пяти до восьми тысяч рублей. В результате около 250 иностранцев незаконно легализовались на территории страны. Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело на сотрудников этого учебного центра. Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана и жительница Ханты-Мансийска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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