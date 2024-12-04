04 декабря 2024

Utair отсудил у авиакомпании из Якутии компенсацию за инцидент с самолетами в аэропорту

Utair получил возмещение от авиакомпании «Якутия» за столкновение самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Utair отсудил компенсацию за повреждение самолета при столкновении в аэропорту Москвы
Utair отсудил компенсацию за повреждение самолета при столкновении в аэропорту Москвы Фото:

Авиакомпания Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, отсудила компенсацию у «Якутии» за повреждение одного из своих самолетов. Воздушные суда авиаперевозчиков столкнулись в столичном аэропорту Внуково, указано в документах арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

«ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ обратилось в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к АО ‚Авиакомпания ‚Якутия‘‘. Суд удовлетворил требования истца, взыскав с АО ‚Авиакомпания ‚Якутия‘‘ убытки в размере 9 445 689 рублей 09 копеек“, — указано в документах суда.

Инцидент произошел в феврале 2022 года, когда один из самолетов авиакомпании «Якутия» при рулении столкнулся с другим воздушным судном, которое находилось на месте стоянки. При ударе самолет Utair получил серьезные повреждения. Югорская авиакомпания понесла убытки, включающие затраты на ремонт, транспортировку и замену повреждённых деталей, а также расходы на питание пассажиров задержанного рейса и привлечение другого самолета для выполнения запланированного полета. Следствие установило, что причиной аварии стало нарушение правил руления командиром воздушного судна авиакомпании «Якутия».

Агентство URA.RU направило запросы в авиакомпании. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово задержался рейс до Нягани (ХМАО) авиакомпании Utair. Задержка составила 19 часов.

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Авиакомпания Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, отсудила компенсацию у «Якутии» за повреждение одного из своих самолетов. Воздушные суда авиаперевозчиков столкнулись в столичном аэропорту Внуково, указано в документах арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU. «ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ обратилось в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к АО ‚Авиакомпания ‚Якутия‘‘. Суд удовлетворил требования истца, взыскав с АО ‚Авиакомпания ‚Якутия‘‘ убытки в размере 9 445 689 рублей 09 копеек“, — указано в документах суда. Инцидент произошел в феврале 2022 года, когда один из самолетов авиакомпании «Якутия» при рулении столкнулся с другим воздушным судном, которое находилось на месте стоянки. При ударе самолет Utair получил серьезные повреждения. Югорская авиакомпания понесла убытки, включающие затраты на ремонт, транспортировку и замену повреждённых деталей, а также расходы на питание пассажиров задержанного рейса и привлечение другого самолета для выполнения запланированного полета. Следствие установило, что причиной аварии стало нарушение правил руления командиром воздушного судна авиакомпании «Якутия». Агентство URA.RU направило запросы в авиакомпании. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что в  аэропорту Кольцово задержался рейс до Нягани (ХМАО) авиакомпании Utair. Задержка составила 19 часов.
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