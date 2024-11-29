В аэропорту Кольцово задержался рейс до Нягани (ХМАО) авиакомпании Utair более чем на 19 часов. Его перенесли с 28 на 29 ноября, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
«Рейс UT-332 судна AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 28 ноября в 13:45 и долететь до Нягани в 15:35 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 29 ноября в 09:30 по екатеринбургскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика Utair за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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