Пассажиры ждут рейс из Кольцово в ХМАО почти сутки. Скрин

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Рейс должен был вылететь днем 28 ноября (архивное фото)
Рейс должен был вылететь днем 28 ноября (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс до Нягани (ХМАО) авиакомпании Utair более чем на 19 часов. Его перенесли с 28 на 29 ноября, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

«Рейс UT-332 судна AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 28 ноября в 13:45 и долететь до Нягани в 15:35 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 29 ноября в 09:30 по екатеринбургскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика Utair за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Самолет до Нягани задержали почти на сутки
Самолет до Нягани задержали почти на сутки
Фото:

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В аэропорту Кольцово задержался рейс до Нягани (ХМАО) авиакомпании Utair более чем на 19 часов. Его перенесли с 28 на 29 ноября, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. «Рейс UT-332 судна AT-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 28 ноября в 13:45 и долететь до Нягани в 15:35 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 29 ноября в 09:30 по екатеринбургскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика Utair за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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