В центре Екатеринбурга на три месяца закроют улицу ради катка

В Екатеринбурге 8 декабря закроют на три месяца часть улицы Урицкого для автомобилей. Это необходимо для обслуживания катка на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Движение транспорта по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского будет закрыто с 8 декабря до 2 марта 2025-го», — следует из сообщения. На закрытом участке установят дорожные знаки.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Курсирование общественного транспорта не изменится.
Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.
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