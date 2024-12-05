В центре Екатеринбурга на три месяца закроют улицу ради катка

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Каток на Площади 1905 года. Екатеринбург, елка, каток, строительные работы, монтаж, стройка, площадь 1905
Объехать закрытый участок можно будет по нескольким улицам Фото:

В Екатеринбурге 8 декабря закроют на три месяца часть улицы Урицкого для автомобилей. Это необходимо для обслуживания катка на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение транспорта по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского будет закрыто с 8 декабря до 2 марта 2025-го», — следует из сообщения. На закрытом участке установят дорожные знаки.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Курсирование общественного транспорта не изменится.

Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.

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В Екатеринбурге 8 декабря закроют на три месяца часть улицы Урицкого для автомобилей. Это необходимо для обслуживания катка на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского будет закрыто с 8 декабря до 2 марта 2025-го», — следует из сообщения. На закрытом участке установят дорожные знаки. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Курсирование общественного транспорта не изменится. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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