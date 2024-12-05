В центре Екатеринбурга на три месяца закроют улицу ради катка

05 декабря 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Объехать закрытый участок можно будет по нескольким улицам Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге 8 декабря закроют на три месяца часть улицы Урицкого для автомобилей. Это необходимо для обслуживания катка на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского будет закрыто с 8 декабря до 2 марта 2025-го», — следует из сообщения. На закрытом участке установят дорожные знаки. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Курсирование общественного транспорта не изменится. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 8 декабря закроют на три месяца часть улицы Урицкого для автомобилей. Это необходимо для обслуживания катка на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина и по проезду между улицами Урицкого и Володарского будет закрыто с 8 декабря до 2 марта 2025-го», — следует из сообщения. На закрытом участке установят дорожные знаки. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Курсирование общественного транспорта не изменится. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.