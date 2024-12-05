Свердловчане стали называть детей именем героя «Великолепного века»

Жители Свердловской области начали называть новорожденных мальчиков Сулейманом

05 декабря 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Самые популярные имена для новорожденных в Свердловской области — Михаил и София Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области одним из самых редких имен для новорожденных мальчиков стало Сулейман — так зовут героя популярного турецкого сериала «Великолепный век». Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 5 декабря, самым редким мужским именем стало Абдукодир, а женским — Альвина. Редко мальчикам давали и имена Абдусамат, Наби и Реналь. Девочкам — Нагима, Златия, Эльзана и Кима. При этом самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил (так назвали 781 мальчика), Александр (731), Артем (637), Тимофей (619) и Матвей (562). Девочек чаще называли Софией (699), Анной (648), Евой (582), Викторией (576) и Марией (554). В период со 2 по 5 декабря 22 мальчика назвали Александром, 14 — Михаилом. Имя София получили 10 девочек, Анна — 17. Ранее в ЗАГС сообщили, что самыми редкими именами для мальчиков в регионе стали Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион. Девочек редко называли Миккель, Фарида, Файруз и Вита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области одним из самых редких имен для новорожденных мальчиков стало Сулейман — так зовут героя популярного турецкого сериала «Великолепный век». Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 5 декабря, самым редким мужским именем стало Абдукодир, а женским — Альвина. Редко мальчикам давали и имена Абдусамат, Наби и Реналь. Девочкам — Нагима, Златия, Эльзана и Кима. При этом самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил (так назвали 781 мальчика), Александр (731), Артем (637), Тимофей (619) и Матвей (562). Девочек чаще называли Софией (699), Анной (648), Евой (582), Викторией (576) и Марией (554). В период со 2 по 5 декабря 22 мальчика назвали Александром, 14 — Михаилом. Имя София получили 10 девочек, Анна — 17. Ранее в ЗАГС сообщили, что самыми редкими именами для мальчиков в регионе стали Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион. Девочек редко называли Миккель, Фарида, Файруз и Вита.