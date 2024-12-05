Челябинский музей-заповедник Аркаим сменит прописку

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, аркаим, макет, археология, арии, городище, древняя история
На Аркаим приезжали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Фото:

Музей заповедник Аркаим в Брединском районе Челябинской области может поменять адрес. Это произойдет после того, как район поменяет статус на муниципальный округ.

«С инициативой о смене статуса выступило собрание депутатов района. Состоялись общественные обсуждения об объединении всех сельских поселений в единый муниципальный округ. Десять из 11 поселений поддержали инициативу. После смены названия муниципалитета, соответственно, изменятся адреса находящихся в нем организаций», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации района.

Аркаим — это поселение бронзового века в Брединском районе. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану. У его границ развернулись работы Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим». В Аркаим ежегодно съезжаются тысячи туристов из России и других стран. В 2005 году на Аркаим приезжал президент Владимир Путин.

Преобразование районов в муниципальные округа в регионе началось в 2019 году. В ходе реформы планируется, что округами станут все районы. При этом будут упразднены сельские администрации и советы.

Реформа самоуправления повлечет за собой сокращение числа сотрудников, которые сейчас работают в администрациях сельских поселений. Подразумевается, что это позволит сократить расходы на заработную плату чиновникам и направить средства на развитие поселений.

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Музей заповедник Аркаим в Брединском районе Челябинской области может поменять адрес. Это произойдет после того, как район поменяет статус на муниципальный округ. «С инициативой о смене статуса выступило собрание депутатов района. Состоялись общественные обсуждения об объединении всех сельских поселений в единый муниципальный округ. Десять из 11 поселений поддержали инициативу. После смены названия муниципалитета, соответственно, изменятся адреса находящихся в нем организаций», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации района. Аркаим — это поселение бронзового века в Брединском районе. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану. У его границ развернулись работы Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим». В Аркаим ежегодно съезжаются тысячи туристов из России и других стран. В 2005 году на Аркаим приезжал президент Владимир Путин. Преобразование районов в муниципальные округа в регионе началось в 2019 году. В ходе реформы планируется, что округами станут все районы. При этом будут упразднены сельские администрации и советы. Реформа самоуправления повлечет за собой сокращение числа сотрудников, которые сейчас работают в администрациях сельских поселений. Подразумевается, что это позволит сократить расходы на заработную плату чиновникам и направить средства на развитие поселений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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