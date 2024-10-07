Дзюдо, Аркаим и роботы: зачем и сколько раз Путин приезжал в Челябинскую область

07 октября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Вспоминаем все 15 поездок главы государства президента, которому 7 октября исполняется 72 года В понедельник, 7 октября, президенту Владимиру Путину исполняется 72 года. С утра Путин принимает поздравления от глав государств, коллег, друзей и близких. URA.RU вспоминает о визитах президента в Челябинскую область. Когда он был в регионе, что видел и с кем встречался — в материале агентства. Март 2000 года. Владимир Путин впервые побывал в Челябинской области в статусе исполняющего обязанности президента. В ЗАТО Снежинск он провел совещание по развитию атомной энергетики. Заодно поприсутствовал на товарищеской встрече по дзюдо между командами Челябинска и Санкт-Петербурга. Декабрь 2000 года. Выиграв президентские выборы, Путин уже как глава государства прилетел в Магнитогорск. Он смотрел производство ММК и встретился с его руководителей Виктором Рашниковым. Январь 2003 года. Владимир Путин приехал на горнолыжный центр в Абзаково. Формально это территория Башкирии, но ММК построил там один из самых лучших в стране ГЛЦ. Там он покатался на горных лыжах с губернатором Петром Суминым и переговорил с Рашниковым. А еще отстоял рождественскую службу в храме села Агаповка под Магнитогорском. Кстати, в ГЛЦ президент прошел трассу для профессионалов «Шайтан» — никто из представителей принимающей стороны на это не решился. Май 2005 года. Челябинцам этот визит на российско-казахстанский форум запомнился неформальным общением президента с возглавлявшим тогда соседнюю страну Нурсултаном Назарбаевым. Путин вместе с президентом Казахстана, уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Петром Суминым во время прогулки по пешеходной Кировке зашли в бар «Лиса и гусь» на Кировке и выпили пива. А еще глава государства почти полдня провел на Аркаиме. Собственно, с заповедника визит и начался — по территории Путина водил первооткрыватель Аркаима Геннадий Зданович. Древнее укрепленное поселение, получившее название Аркаим, было обнаружено археологами в 1987 году практически случайно. Место стало не только источником научных изысканий, но и прославилось как «колыбель цивилизации» и «место силы». Август 2007 года. На Чебаркульском полигоне прошли учения «Мирная миссия» армий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин лично наблюдал за ходом маневров. Июль 2010 года. Путин, возглавлявший во время президентства Дмитрия Медведева правительство РФ, побывал на ЧТПЗ. Там он принял участие в церемонии запуска цеха «Высота 239». Февраль 2012 года. Путин, вновь баллотирующийся на президентских выборах, посетил поселок Роза, расположенный на краю самого глубокого в Европе Коркинского угольного разреза. По его поручению начался процесс расселения части поселка, медленно сползающей в закрытый карьер. Июль 2012 года. Выиграв выборы, Путин прилетел в Магнитогорск. Президент запустил вторую очередь стана-2000 на ММК. Август 2014 года. Челябинск принимал финал чемпионата мира по дзюдо, который впервые проходил в России. Многие горожане наблюдали, как кортеж президента следовал через весь город к ледовой арене «Трактор». Болельщики же потом хвастались, что смотрели схватки борцов вместе с Владимиром Путиным. Декабрь 2016 года. Путин провел выездное заседание Совета безопасности в Государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе. Затем он посетил на ЧТПЗ совместное с РОСНАНО производство «ЭТЕРНО», где провел совещание по импортозамещению — после переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией страна столкнулась с первыми санкциями Запада. Ноябрь 2017 года. В ходе очередного российско-казахстанского форума Назарбаев ностальгически вспомнил, как в 2005 году они дегустировали пиво на Кировке. Главы двух стран осмотрели завод группы компаний «Конар» «Русские электрические двигатели», где прошло пленарное заседание форума. А еще президент пообщался и сфотографировался на память с рабочими Челябинского компрессорного завода. 31 декабря 2018 года. Президент России прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Глава государства провел в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава Челябинской области и УрФО, поручив создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Также Путин навестил в больнице пострадавших в результате обрушения. Июль 2019 года. Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. По просьбе металлургов он расписался на информационном стенде, расположенном на посту управления. На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, полпред Николай Цуканов и тогда еще врио губернатора Алексей Текслер. Август 2021 года. Прилетев в Челябинск, Путин пересел в вертолет и осмотрел с воздуха пострадавшие от серьезных природных пожаров районы области. Затем последовало совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров, охвативших тогда целый ряд регионов страны. Одним из итогов визита стало выделение почти полумиллиарда рублей на строительство новой дороги между селом Париж и Джабыком. Сейчас понять, какая часть села пострадала, можно только по обгоревшему лесу и виднеющимся крышам новых домов. Февраль 2024 года. Визит в регион президент начал визит с посещения Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), где развернули первое в России серийное производство промышленных роботов. Также Путин пообщался со студентами и сотрудниками завода «Конар» и посетил производство челябинского завода троллейбусов. В ходе встречи с губернатором Текслером президент одобрил инициативу о переносе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы города, тем самым запустив процесс национализации комбината.