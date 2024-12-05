Песков не стал комментировать выпады Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, адресованные главе СК России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать оценку этим высказываниям.
«Я воздержался бы от комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они ее дадут», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне обсуждения предложений Кадырова относительно критики в адрес руководства СК и МВД РФ.
Ранее Кадыров выразил сомнения в профессионализме руководства Следственного комитета России и Министерства внутренних дел, в том числе упомянув Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Такие заявления главы Чечни прозвучали на фоне проведения следственных действий по уголовному делу в отношении чеченского подростка Муслима Мурдиева.
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