Песков не стал комментировать выпады Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

Песков не стал оценивать слова Кадырова о главах МВД и СКР

05 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков воздержался от оценки высказываний Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, адресованные главе СК России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать оценку этим высказываниям. «Я воздержался бы от комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они ее дадут», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне обсуждения предложений Кадырова относительно критики в адрес руководства СК и МВД РФ. Ранее Кадыров выразил сомнения в профессионализме руководства Следственного комитета России и Министерства внутренних дел, в том числе упомянув Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Такие заявления главы Чечни прозвучали на фоне проведения следственных действий по уголовному делу в отношении чеченского подростка Муслима Мурдиева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, адресованные главе СК России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать оценку этим высказываниям. «Я воздержался бы от комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они ее дадут», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне обсуждения предложений Кадырова относительно критики в адрес руководства СК и МВД РФ. Ранее Кадыров выразил сомнения в профессионализме руководства Следственного комитета России и Министерства внутренних дел, в том числе упомянув Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Такие заявления главы Чечни прозвучали на фоне проведения следственных действий по уголовному делу в отношении чеченского подростка Муслима Мурдиева.