Землю и дом, проданные женой Невзорова* матери, обратили в доход РФ

Приморский суд Санкт-Петербурга обратил в доход РФ земельный участок и дом, проданные женой журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом и экстремистом) теще. Сделка была признана недействительной, так как имущество было связано с участником экстремистского объединения.
«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры», — сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева, ее слова передает ТАСС. По информации пресс-службы городской прокуратуры, иск был удовлетворен в полном объеме. В материалах дела указывают, что земельный участок размером 12 соток и жилой дом на нем площадью 344,6 квадратных метров расположены по адресу Новоцентральная улица, 42. Эта территория теперь конфискована вместе с соседними участками, которые были изъяты у Невзоровых ранее этим же годом.
В августе 2023 года Лидия Невзорова занялась продажей участка и дома, принадлежавших ее матери, за 20 миллионов рублей. Однако по данным Росфинмониторинга, Наталья Колесникова (мать жены) не располагала необходимой суммой на своих банковских счетах, и Невзорова не получила указанные деньги за недвижимость. Сделка состоялась после того, как прокуратура обратилась в Приморский суд с исками, оспаривая права Невзоровой на участки 40, 44 и 46 из-за нарушений законодательства при их регистрации в конце 1990-х годов.
2 июля 2024 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о признании Александра и Лидии Невзоровых участниками экстремистской организации. В рамках этого решения были запрещены все виды деятельности супругов на территории Российской Федерации, а также национализировано их имущество в пользу государства. Прокуратура выдвинула предположение, что продажа имущества родственнице была предпринята Невзоровой в целях защиты активов от возможного ареста. На основании этого факта ведомство потребовало признать сделку недействительной.
*Александр Невзоров признан Минюстом РФ иноагентом
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