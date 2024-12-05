В Магнитогорске до 40 рублей подорожает стоимость проезда в транспорте

05 декабря 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда в Магнитогорске увеличится с 1 января 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Магнитогорске Челябинской области с 1 января 2025 года до 40 рублей подорожает стоимость одной поездки в общественном транспорте. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба мэрии. «С 1 января 2025 года стоимость одной поездки в общественном транспорте Магнитогорска увеличится до 40 рублей. Отметим, что Магнитогорск — один из последних городов Уральского федерального округа, который принял решение о поднятии стоимости проезда на регулируемых маршрутах», — сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте. Решение было принято на заседании Магнитогорского городского собрания депутатов. В городе сохранятся льготы на проезд для некоторых категорий граждан. Пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) при наличии соцкарты смогут воспользоваться 30 бесплатными поездками ежемесячно. 15 рублей с каждой следующей поездки им компенсируют из бюджета города. Пожилым садоводам также сохранили возможность бесплатного проезда на сезонных автобусных маршрутах. Останутся льготы для школьников, студентов очной формы обучения в государственных вузах и техникумах. 15 рублей от стоимости разовой поездки им возместит бюджет Магнитогорска. Остальные горожане могут сэкономить, оплатив проезд банковской картой или купив электронный проездной билет. Сохраняется возможность бесплатной пересадки в течение часа. Таким образом, средняя стоимость поездки может составить лишь 29 рублей. В Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 15 октября 2024 года. По транспортной карте цена выросла с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей, сообщили ранее в миндортрансе региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Магнитогорске Челябинской области с 1 января 2025 года до 40 рублей подорожает стоимость одной поездки в общественном транспорте. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба мэрии. «С 1 января 2025 года стоимость одной поездки в общественном транспорте Магнитогорска увеличится до 40 рублей. Отметим, что Магнитогорск — один из последних городов Уральского федерального округа, который принял решение о поднятии стоимости проезда на регулируемых маршрутах», — сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте. Решение было принято на заседании Магнитогорского городского собрания депутатов. В городе сохранятся льготы на проезд для некоторых категорий граждан. Пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) при наличии соцкарты смогут воспользоваться 30 бесплатными поездками ежемесячно. 15 рублей с каждой следующей поездки им компенсируют из бюджета города. Пожилым садоводам также сохранили возможность бесплатного проезда на сезонных автобусных маршрутах. Останутся льготы для школьников, студентов очной формы обучения в государственных вузах и техникумах. 15 рублей от стоимости разовой поездки им возместит бюджет Магнитогорска. Остальные горожане могут сэкономить, оплатив проезд банковской картой или купив электронный проездной билет. Сохраняется возможность бесплатной пересадки в течение часа. Таким образом, средняя стоимость поездки может составить лишь 29 рублей. В Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 15 октября 2024 года. По транспортной карте цена выросла с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей, сообщили ранее в миндортрансе региона.