Кухарук анонсировал начало проектирования дороги из ХМАО в Свердловскую область

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук объявил о старте работ по проектированию новой дороги, которая свяжет ХМАО и Свердловскую область. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями региона, которая транслируется социальных сетях главы региона.
«Часть работы по строительству транспортного коридора из Урая в Свердловскую область уже выполнена в предыдущие годы, сегодня остался отрезок, который идёт от Куминского до границы со Свердловской областью. Мы в этом году предусмотрели средства, переходящие на следующий год, до конца года коллеги проведут контрактование», — сообщил Кухарук.
В ближайшее время, по словам главы региона, власти выберут подрядную организацию, которая будет заниматься разработкой проекта. Подготовку проекта планируют завершить до начала 2026 года. Средства на строительство дороги будут заложены в бюджет ХМАО на 2026 год.
Кухарук отметил, что коллеги из Свердловской области работают параллельно с югорчанами. Они уже ведут проектирование дороги до границы с ХМАО. «Полноценное функционирование дороги будет возможно только тогда, когда коллеги со Свердловской областью придут к нам на встречу со стороны Тавды. Сегодня у них заключен контракт на разработку проектной документации для строительства трассы как со стороны Тавды, через Герасимовку с выходом на границу Ханты-Мансийского округа Югры», — добавил глава региона.
Руслан Кухарук подчеркнул, что реализация этого проекта станет важным шагом в улучшении транспортного сообщения между несколькими регионами. Новая трасса поможет сократить расстояния и повысить безопасность дорожного движения в регионе.
Ранее URA.RU сообщало, что контракт с предыдущим проектировщиком дороги в Свердловскую область власти ХМАО расторгли. Подрядчик сорвал сроки подготовки проекта.
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