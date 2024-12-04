04 декабря 2024

Кухарук анонсировал начало проектирования дороги из ХМАО в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект дороги из ХМАО в Свердловскую область планируют подготовить к 2026 году
Проект дороги из ХМАО в Свердловскую область планируют подготовить к 2026 году Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО проводит прямую линию с югорчанами

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук объявил о старте работ по проектированию новой дороги, которая свяжет ХМАО и Свердловскую область. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями региона, которая транслируется социальных сетях главы региона. 

«Часть работы по строительству транспортного коридора из Урая в Свердловскую область уже выполнена в предыдущие годы, сегодня остался отрезок, который идёт от Куминского до границы со Свердловской областью. Мы в этом году предусмотрели средства, переходящие на следующий год, до конца года коллеги проведут контрактование», — сообщил Кухарук.

В ближайшее время, по словам главы региона, власти выберут подрядную организацию, которая будет заниматься разработкой проекта. Подготовку проекта планируют завершить до начала 2026 года. Средства на строительство дороги будут заложены в бюджет ХМАО на 2026 год.

Кухарук отметил, что коллеги из Свердловской области работают параллельно с югорчанами. Они уже ведут проектирование дороги до границы с ХМАО. «Полноценное функционирование дороги будет возможно только тогда, когда коллеги со Свердловской областью придут к нам на встречу со стороны Тавды. Сегодня у них заключен контракт на разработку проектной документации для строительства трассы как со стороны Тавды, через Герасимовку с выходом на границу Ханты-Мансийского округа Югры», — добавил глава региона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что реализация этого проекта станет важным шагом в улучшении транспортного сообщения между несколькими регионами. Новая трасса поможет сократить расстояния и повысить безопасность дорожного движения в регионе. 

Ранее URA.RU сообщало, что контракт с предыдущим проектировщиком дороги в Свердловскую область власти ХМАО расторгли. Подрядчик сорвал сроки подготовки проекта.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук объявил о старте работ по проектированию новой дороги, которая свяжет ХМАО и Свердловскую область. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями региона, которая транслируется социальных сетях главы региона.  «Часть работы по строительству транспортного коридора из Урая в Свердловскую область уже выполнена в предыдущие годы, сегодня остался отрезок, который идёт от Куминского до границы со Свердловской областью. Мы в этом году предусмотрели средства, переходящие на следующий год, до конца года коллеги проведут контрактование», — сообщил Кухарук. В ближайшее время, по словам главы региона, власти выберут подрядную организацию, которая будет заниматься разработкой проекта. Подготовку проекта планируют завершить до начала 2026 года. Средства на строительство дороги будут заложены в бюджет ХМАО на 2026 год. Кухарук отметил, что коллеги из Свердловской области работают параллельно с югорчанами. Они уже ведут проектирование дороги до границы с ХМАО. «Полноценное функционирование дороги будет возможно только тогда, когда коллеги со Свердловской областью придут к нам на встречу со стороны Тавды. Сегодня у них заключен контракт на разработку проектной документации для строительства трассы как со стороны Тавды, через Герасимовку с выходом на границу Ханты-Мансийского округа Югры», — добавил глава региона. Руслан Кухарук подчеркнул, что реализация этого проекта станет важным шагом в улучшении транспортного сообщения между несколькими регионами. Новая трасса поможет сократить расстояния и повысить безопасность дорожного движения в регионе.  Ранее URA.RU сообщало, что контракт с предыдущим проектировщиком дороги в Свердловскую область власти ХМАО расторгли. Подрядчик сорвал сроки подготовки проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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