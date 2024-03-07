Управтодор ХМАО расторг контракт с фирмой, которая сорвала сроки строительства дороги в Екатеринбург

Власти ХМАО найдут нового подрядчика для строительства трассы в Екатеринбург

07 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО объявят новый тендер для строительства трассы в Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление автомобильных дорог ХМАО расторгло контракт с компанией «Стройуслуга», которая проводила исследование территории для дальнейшего проектирования и строительства дороги из ХМАО в Екатеринбург. По утверждению властей, новая трасса сократит время в пути на четыре часа. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил агентству URA.RU, что намерен искать нового подрядчика. «Учитывая неисполнение ООО „Стройуслуга“ предусмотренных контрактом работ, принято решение о расторжении государственного контракта. В целях выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги пгт. Куминский — граница ХМАО-Югры и Свердловской области в текущем году будут проведены новые процедуры определения подрядчика», — сообщили корреспонденту URA.RU в Депдорхозе Новому подрядчику дадут год на проведение инженерных изысканий для строительства дороги. На основе данных исследования будет разработана проектная документация. «Строительно-монтажные работы могут быть запланированы при наличии проектной документации, обеспеченной положительным заключением государственной экспертизы, и при определении источников финансирования. Правительством автономного округа рассматриваются возможные перспективные варианты и механизмы реализации проекта», — добавили в Депдорхозе. Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Стройуслуга», которая выполняла работу по исследованию территории для строительства новой дороги из ХМАО в Екатеринбург, в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик властей ХМАО нарушил сроки выполнения контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление автомобильных дорог ХМАО расторгло контракт с компанией «Стройуслуга», которая проводила исследование территории для дальнейшего проектирования и строительства дороги из ХМАО в Екатеринбург. По утверждению властей, новая трасса сократит время в пути на четыре часа. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил агентству URA.RU, что намерен искать нового подрядчика. «Учитывая неисполнение ООО „Стройуслуга“ предусмотренных контрактом работ, принято решение о расторжении государственного контракта. В целях выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги пгт. Куминский — граница ХМАО-Югры и Свердловской области в текущем году будут проведены новые процедуры определения подрядчика», — сообщили корреспонденту URA.RU в Депдорхозе Новому подрядчику дадут год на проведение инженерных изысканий для строительства дороги. На основе данных исследования будет разработана проектная документация. «Строительно-монтажные работы могут быть запланированы при наличии проектной документации, обеспеченной положительным заключением государственной экспертизы, и при определении источников финансирования. Правительством автономного округа рассматриваются возможные перспективные варианты и механизмы реализации проекта», — добавили в Депдорхозе. Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Стройуслуга», которая выполняла работу по исследованию территории для строительства новой дороги из ХМАО в Екатеринбург, в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик властей ХМАО нарушил сроки выполнения контракта.