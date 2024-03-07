Управтодор ХМАО расторг контракт с фирмой, которая сорвала сроки строительства дороги в Екатеринбург

Власти ХМАО найдут нового подрядчика для строительства трассы в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, дорожный знак, строительные работы
Власти ХМАО объявят новый тендер для строительства трассы в Екатеринбург Фото:

Управление автомобильных дорог ХМАО расторгло контракт с компанией «Стройуслуга», которая проводила исследование территории для дальнейшего проектирования и строительства дороги из ХМАО в Екатеринбург. По утверждению властей, новая трасса сократит время в пути на четыре часа. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил агентству URA.RU, что намерен искать нового подрядчика.

«Учитывая неисполнение ООО „Стройуслуга“ предусмотренных контрактом работ, принято решение о расторжении государственного контракта. В целях выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги пгт. Куминский — граница ХМАО-Югры и Свердловской области в текущем году будут проведены новые процедуры определения подрядчика», — сообщили корреспонденту URA.RU в Депдорхозе

Новому подрядчику дадут год на проведение инженерных изысканий для строительства дороги. На основе данных исследования будет разработана проектная документация. «Строительно-монтажные работы могут быть запланированы при наличии проектной документации, обеспеченной положительным заключением государственной экспертизы, и при определении источников финансирования. Правительством автономного округа рассматриваются возможные перспективные варианты и механизмы реализации проекта», — добавили в Депдорхозе.

Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Стройуслуга», которая выполняла работу по исследованию территории для строительства новой дороги из ХМАО в Екатеринбург, в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик властей ХМАО нарушил сроки выполнения контракта.

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Управление автомобильных дорог ХМАО расторгло контракт с компанией «Стройуслуга», которая проводила исследование территории для дальнейшего проектирования и строительства дороги из ХМАО в Екатеринбург. По утверждению властей, новая трасса сократит время в пути на четыре часа. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил агентству URA.RU, что намерен искать нового подрядчика. «Учитывая неисполнение ООО „Стройуслуга“ предусмотренных контрактом работ, принято решение о расторжении государственного контракта. В целях выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги пгт. Куминский — граница ХМАО-Югры и Свердловской области в текущем году будут проведены новые процедуры определения подрядчика», — сообщили корреспонденту URA.RU в Депдорхозе Новому подрядчику дадут год на проведение инженерных изысканий для строительства дороги. На основе данных исследования будет разработана проектная документация. «Строительно-монтажные работы могут быть запланированы при наличии проектной документации, обеспеченной положительным заключением государственной экспертизы, и при определении источников финансирования. Правительством автономного округа рассматриваются возможные перспективные варианты и механизмы реализации проекта», — добавили в Депдорхозе. Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Стройуслуга», которая выполняла работу по исследованию территории для строительства новой дороги из ХМАО в Екатеринбург, в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик властей ХМАО нарушил сроки выполнения контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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